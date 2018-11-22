Составляем аптечку без срока давности: какие советские лекарства устарели?

В эпоху гаджетов на всё есть своя мода, и лекарства – не исключение. Наши препараты высокого качества, но не хватает хорошей рекламы. Оттого в сезон гриппа кассу частенько делают зарубежные порошки. Но мы постарались отыскать в аптеке советские легенды. Что в строю, а что сдало свои позиции, разбираемся с экспертами. Михаил Кевра, профессор кафедры клинической фармакологии БГМУ:

Анальгин, метамезол. Они, действительно, как говорят, время их прошло.

Екатерина Голикова, заместитель заведующего аптекой №13 г. Минска:

Касторовое масло в качестве слабительного средства сейчас не назначается, так как нарушался обмен веществ, может привести к выкидышам. Существуют современные слабительные лекарственные средства – это и сенадексин, и алакс.

Схема простая. Закончился срок патентной защиты на лекарство, производители делают с него копию, иногда более эффективную, иногда – не очень. Но современные лекарства лучше изучены и у них меньше побочных эффектов. В советское время в одном из автожурналов вышла разгромная статья, о том, как водителю назначили от дерматита димедрол, он принял и заснул за рулём.

Михаил Кевра:

Большинство препаратов первого поколения попадают в мозг и вызывают сонливость, слабость. Лоратадин и дезлоратадин, они работают намного лучше! Наука не стоит на месте!

Поклонниками пирамидона были Михаил Булгаков и Николай Рерих. На пьедестале этот препарат держался целый век! Им лечили мигрени, артриты, миозиты, ревматизм, сбивали температуру, пока не обнаружили у чудо-средства совсем не чудесные последствия.

Екатерина Голикова:

Заметили, что разрушает костный мозг, особенно у детей. Сегодня чаще назначают парацетамол и ибупрофен. Михаил Кевра:

Вы думаете, что белая глина уже все старье? Одна из фирм французских выпустила модифицированную белую глину за ней очередь! Ещё один советский препарат – мазь Вишневского. В годы войны она спасла жизни тысячам солдат и защитила раны от инфекций. Оригинальное название получило в честь российского хирурга Александра Вишневского, который в 1927 году придумал мазь на основе берёзового дёгтя. На аптечных полках лекарство уже 90 лет, правда, сегодня под другим наименованием – «Линимент бальзамический».

Екатерина Голикова:

Многие люди при гнойных заболеваниях кожи наносили эту мазь, но это нежелательно делать. Банеоцин – эту мазь активно используют сейчас.

Михаил Кевра:

Было время, когда мы не умели лечить язвенную болезнь. Один из препаратов, который применялся был субцитрат висмута. По новым технологиям сделали уже коллоидные растворы и появилось новое дыхание. И таких примеров за полувековую медицинскую практику у Михаила Константиновича немало. Поэтому старые лекарства нужно исследовать. Популярная у советских врачей касторка сегодня в топе у косметологов. Конечно, есть бабушки, которые до сих пор покупают зубные порошки вместо пасты и капли Зеленина вместо настойки трикардина. Но это, тот случай, когда срабатывает эффект плацебо.