В чём польза поездок на велосипеде на работу? Мнение велосипедистов

Диана Галех, корреспондент СТВ:

Этим утром я решила добраться на работу на велосипеде, чего раньше никогда не делала. Потратила на 15 минут больше, чем обычно, зато приобщилась к здоровому образу жизни. Оказывается, поездка на двухколесном транспорте от дома до офиса приносит массу удовольствия. Можно наслаждаться прекрасными видами города, дышать полной грудью и замечать то, на что раньше не обращал никакого внимания. Безусловно, эти и другие плюсы подталкивают делать выбор в пользу такого средства передвижения.

Анастасия Янчевская, директор правления ОО «Минское велосипедное общество»:

Если раньше всего лишь два сотых процента перемещения совершалось на велосипеде, то сейчас это 1% всех перемещений в городе, и это значительный показатель. 30 минут езды на велосипеде выполняют ежедневную норму физической активности человека. Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и многих других заболеваний. Помимо этого, люди, которые ездят на работу на велосипеде и в принципе катаются на велосипеде, на 15% меньше болеют, чем все остальные.

Судя по результатам социологического исследования, в Минске можно насчитать больше восьмисот тысяч велосипедов. Это почти столько же, сколько автомобилей. И из года в год двухколесный транспорт становится все более популярным среди белорусов.

Лидер группы «Харди-Гарди» Кирилл Сивец завел привычку добираться на работу на велосипеде относительно недавно – около месяца назад. За плечами – вместительный рюкзак, в котором мужчина перевозит личные вещи и сменную одежду. Добираться по делам в центр города приходится из Сухарево.

Кирилл Сивец, музыкант, лидер группы «Харди-Гарди»:

На автомобиле обычно с Сухарево до работы у меня выходит от 30 до 40 минут. На велосипеде на самом деле столько же тратится время, только совсем другие ощущения и не стоишь в пробках, город воспринимается по-другому. Видишь, как организовали велосипедисты городское пространство, где-то подставочка возле бордюра. Всё очень продумано, даже никогда мне в голову не приходило, что Минск освоен велосипедистами.

Маршрут пролегает не только по велодорожкам, но и среди оживленного городского трафика. Но это не смущает музыканта. Кирилл уверен, главное быть внимательным и дисциплинированным участником дорожного движения. Веб-дизайнер и фотограф Глеб Барталевич со своим ярко-красным двухколесным другом, которого ласково именует Лилит, практически не расстается. На велосипеде молодой человек добирается и на работу, и по делам, и на отдых. Как признается Глеб, дружба с двухколесным транспортом добавила в его жизнь много ярких красок.

Глеб Барталевич, веб-дизайнер, фотограф:

Когда ты работаешь и живёшь в центре города, то вопрос парковки автомобиля становится очень актуальным, тем более, что сейчас большинство парковок делают платными и делают шлагбаумы – это всё деньги. На велосипеде ты приехал, пристегнулся к любой колонне и забыл. Дорога занимает у тебя столько же времени, сколько на машине, но она идет на пользу твоему здоровью, на пользу твоему самочувствию. И, наверное, начиная работу после какой-то физической нагрузки, твой день более плодотворным становится.