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В большие выходные изменится график работы учреждений здравоохранения Минска

05 ноября 2019 15:09
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Новости Беларуси. В большие ноябрьские выходные изменится график работы учреждений здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В большие выходные изменится график работы учреждений здравоохранения Минска-1

7 ноября столичные больницы будут функционировать в режиме праздничного дня, в пятницу – как обычно, в эту и следующую субботу также без изменений, а в воскресенье – по графику выходного дня.

В большие выходные изменится график работы учреждений здравоохранения Минска-4

7 ноября – праздничный день и для поликлиник, станций переливания крови, а также аптек. 8 и 9 – они будут работать по субботнему графику, а 10-го – как в выходной. В следующую субботу для всех учреждений будет обычный рабочий день.

# Праздничные даты # Здоровье # Фотофакт

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