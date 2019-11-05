В большие выходные изменится график работы учреждений здравоохранения Минска

7 ноября столичные больницы будут функционировать в режиме праздничного дня, в пятницу – как обычно, в эту и следующую субботу также без изменений, а в воскресенье – по графику выходного дня.

7 ноября – праздничный день и для поликлиник, станций переливания крови, а также аптек. 8 и 9 – они будут работать по субботнему графику, а 10-го – как в выходной. В следующую субботу для всех учреждений будет обычный рабочий день.