В Беларуси запретят использовать эмбрионы для науки и усилят ответственность суррогатных матерей

Депутаты Палаты представителей приняли сегодня в первом чтении законопроект о вспомогательных репродуктивных технологиях и гарантиях прав граждан при их применении.

По условиям законопроекта, установлен запрет на проведение ЭКО и искусственной инсеминации в отношении пациенток, достигших 50 лет. В законопроекте также установлены возрастные ограничения для доноров. Донорами яйцеклетки смогут выступать женщины в возрасте от 18 до 35 лет, а донорами половых клеток - мужчины от 18 до 40 лет.

Благодаря принятию законопроекта в Беларуси станет возможным создание банка донорской спермы (сейчас все белорусские центры закупают донорский материал в других странах). Донором может быть мужчина 18-40 лет, имеющий здоровых детей (ребенка), без медицинских противопоказаний и в случае, если его супруга даст письменное согласие.

В документе детализированы условия суррогатного материнства. Суррогатная мать не вправе отказаться от передачи рожденного ею ребенка, а женщина, с которой заключен договор, не вправе отказаться его принять.

Светлана Шилова, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Отсекается возможность воспользоваться услугами суррогатной матери бизнес-вумен, которой попросту не хочется рожать, и она имеет материальную возможность избежать этого, заплатив «маме по найму».

Депутаты также приняли законопроект о дополнении закона о госпособиях семьям, воспитывающим детей. Теперь суррогатные матери будут иметь право на получение пособия по беременности и родам и пособия для женщин, ставшим на учет до 12 недель беременности.

Одно из положений законопроекта касается запрета на использование человеческих эмбрионов в научно-исследовательских целях, сообщает www.ctv.by.