В Беларуси стрелки часов не переводят туда-сюда, как в Европе

Новости Беларуси. А вы «За» или «Против» перевода стрелок на часах? На этот вопрос два поколения отвечают в духе одного времени. Раиса Георгиевна и ее внучка Марина прочувствовали только плюсы в том, что стрелочная карусель уже стала аттракционом истории. У бабушки — аргументы житейские, у будущего медика — профильные.

Марина Зайцева:

Это стресс для организма. Нужно подстраиваться, перестраиваться.

Чтобы успеть к началу занятий, Марина просыпается в 5.45 утра. И для нее поспать на один час меньше - как говорят, лучше вообще не ложиться.

Доктор медицинских наук Владимир Кульчицкий сразу отмечает: все индивидуально. Конечно, биоритмы нашего организма непременно реагировали на изменения режима из-за перевода стрелок. Но все негативные последствия, по мнению ученого, зависели не столько от час-броска, сколько от психологического настроя.

Владимир Кульчицкий, профессор, доктор медицинских наук:

Изменение частоты сердечных сокращений, нарушение деятельности желудка, кишечника, органов внутренней секреции, эндокринной системы. А почему? Потому что нервная система контролирует деятельность всех этих органов.

В качестве примера Владимир Адамович говорит о машинистах или летчиках — людях, у которых работа такая — постоянно оказываться в разных часовых поясах. Организм успешно адаптируется в том числе и потому, что покорители железных и воздушных дорог воспринимают такую ситуацию исключительно как издержки профессии.

Владимир Кульчицкий:

Если это связано с работой, негативные ощущения отходят на второй план, если не работает — на первый план выходят внутренние ощущения.

Впрочем, и внутренние ощущения после перевода стрелок, по крайней мере для минчан, катастрофой не были. Подсчитали на станции «Скорой помощи».

Олег Воробей, заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Минска:

Какой-то зависимости от перевода стрелок по количеству вызовов не обнаружено. По количеству обращений в службу скорой помощи примерное количество находится в рамках среднестатистического.

А вот в одном из минских детских садов вспоминают, что к переводу стрелок воспитателям приходилось готовиться морально. Для детей, привыкших спать и кушать по часам, изменение режима на 60 минут не проходило незамеченным.

Светлана Порхамович, психолог детского яслей-сада:

Безусловно, чувствовалось. Можно было видеть, как остаются завтраки, как дети ходя до обеда в вялом состоянии. Дети привыкли есть в одно время, а приходится есть позже либо раньше. Соответственно, им пища либо еще не нужна, либо они ходят голодные. То, что часы уже не переводят — очень хорошо.

И все же вопрос — переводить или не переводить, до сих пор актуален сразу для нескольких стран постсоветского пространства. К примеру, после решения об отмене часовых скачков в России, возмутился Международный Олимпийский комитет — дескать, грядущая Олимпиада в Сочи в европейском телеэфире никак не сможет транслироваться в прайм-тайм. А вот в Украине в нынешние выходные часы все же перевели. Несмотря на жаркие дискуссии. Один из главных аргументов сторонников нового времени — экономия энергоресурсов.

Ольга Прудникова, начальник производственно-технического отдела РУП «ОДУ» ГПО «Белэнерго»:

Этот эффект недолгосрочный. Он наблюдается в течение месяца после перехода на летнее время и составляет около 20 млн. кВт.ч. в год. Если перевести это в денежный эквивалент, то это более миллиона долларов.

Звучит и вправду основательно, но, по подсчетам энергетиков, вся эта экономия вылетала в трубу, когда белорусы переводили стрелки осенью, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Прудникова:

Зимний перевод стрелок наоборот увеличивал потребление электроэнергии. Соответственно, суммарный годовой эффект от этого ухудшался. Республика сейчас осталась на поясном времени +1 час. То есть мы эффект, который получаем весной, не съедаем осенью.

Татьяна Ильясова-Кононова, младший научный сотрудник минского зоопарка:

Для животных это не так важно, как для людей — они руководствуются светом и своими биологическими часами.