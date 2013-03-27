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Кабинет заместительной метадоновой терапии открылся в Жодино

27 марта 2013 15:06
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Новости Беларуси. Метадоновый кабинет открылся на базе Жодинской центральной городской больницы. В Беларуси он 16-й по счету. На Минщине - пятый.

Метадоновая терапия необходима наркозависимым людям, когда другие методы лечения не приносят ожидаемого эффекта.

Заместительная метадоновая терапия успешно зарекомендовала себя в нашей стране. Более тысячи человек проходит курс лечения по этой программе. Пациенту подбирают индивидуальную лекарственную дозу метадона. Таким образом под контролем медиков можно снять тягу к наркотикам. К тому же с больными работают психологи, психотерапевты, социальные работники. Такой комплексный и индивидуальный подход гарантирует полное выздоровление, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юрий Затюпа, заведующий психоневрологическим отделением УЗ «Жодинская центральная городская больница»:
Наш кабинет полностью оборудован. На стенах под гипсокартоном – металлические прутья, все сейфы хорошо закреплены и к стене, и к полу, каждая ампула препарата хранится по постановлению №51, а это очень строгие условия. Все отделение оборудовано видеокамерами. Пациенты постоянно находятся под контролем медицинских работников: и в будние, и в выходные дни.

# Наркотики # Здоровье # Юрий Затюпа

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