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В 2014 году в Беларуси расширится собственное фармацевтическое производство

22 ноября 2013 12:37
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Новости Беларуси. Два новых цеха по выпуску фармпрепаратов начнут работу на белорусских предприятиях в новом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из них с использованием изоляторных технологий, то есть без участия человека на стадии производства. Там будут выпускать препараты для лечения онкологических заболеваний -  последние разработки фармакологов. Еще в одном модернизированном цехе изготовят лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний,  для лечения болезней печени и желудочно-кишечного тракта.

К слову, отечественные фармацевты ежегодно предлагают около 100 новых лекарственных средств. Часть из них уникальные разработки, остальные - аналоги известных препаратов, но созданных по собственным технологиям. Модернизация производств, создание совместных предприятий и прямые инвестиции в ближайшие годы должны привести к тому, что доля белорусских препаратов в аптеках увеличится до  50 процентов.

Геннадий Годовальников, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Когда мы сравнили цены на лекарственные средства, которые поступают к нам по импорту и те, которые предлагает наша фармацевтическая промышленность, то разница в цене составляет 3,5 раза. Я думаю, что эти все меры, которые связаны с освоением новой номенклатуры, с привлечением зарубежных инвестиций, с привлечением технологий, которые есть, модернизацией промышленности, позволят нам обеспечить население безопасными, эффективными, качественными и, главное, доступными лекарственными средствами для любого гражданина.

# Белорусские лекарства # Здоровье # Геннадий Годовальников

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