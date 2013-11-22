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Акция по измерению артериального давления стартует сегодня в Минске

22 ноября 2013 08:58
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Новости Беларуси. Масштабная акция по измерению артериального давления стартует сегодня в Минске. Сделать это сможет любой желающий и абсолютно бесплатно. Специальные пункты на протяжении двух дней будут работать не только в поликлиниках, но и в аптеках, школах, административных учреждениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вторая подобная акция в нынешнем году. Первая прошла в апреле. Тогда в пункты измерения артериального давления обратилось свыше 30 тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет. Более чем у 70% давление оказалось в норме. А все участники акции, у которых имелись проблемы со здоровьем, были направлены на консультации к врачам.

# Здоровье # Заболевания сердечно-сосудистой системы

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