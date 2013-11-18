Новости Беларуси. Узнать больше о себе и своем здоровье. Беларусь принимает молодежный анти-ВИЧ марафон «Open Дом». Он возьмет начало 18 ноября в Минске, а завершится в Гомеле 22 ноября. Его путь также проляжет через Солигорск, Светлогорск и Жлобин. В каждом из этих городов молодые люди смогут посетить центр дружественного отношения к подросткам и ознакомиться с перечнем бесплатных и анонимных услуг, сдать экспресс-тест на ВИЧ и получить качественную консультацию специалиста.

Ожидается, что за время марафона в нем примут участие более 500 человек. Это молодежь от 16 до 24 лет.

«Open Дом» проводится в преддверии Европейской недели тестирования на ВИЧ, которая пройдет с 22 по 29 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.