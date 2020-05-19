«Это очень хорошо успокаивает». Как разгрузиться после рабочего дня. 4 совета психолога

Как расслабиться после сложного рабочего дня, рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Поделитесь своими какими-нибудь профессиональными секретами психологической разгрузки. Как расслабиться, разгрузиться после сложного рабочего дня?

Гульнара Гришаева, психолог УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска:

Здесь нет никаких секретов особенных профессиональных. Это отдых, это можно использовать какие-то дыхательные упражнения, можно для переключения внимания, если стрессовая умственная ситуация, то заняться физической нагрузкой, методы релаксации, медитации, заняться чем-то, что нравится, хобби. Мне, например, нравится вязать и если бывает очень сложный день, то я могу прийти домой, повязать – это очень успокаивает.

Илона Волынец:

Вы говорите какие-то дыхательные упражнения, можете привести пример и показать?

Гульнара Гришаева:

Есть так называемое порционное дыхание. Вы делаете глубокий вдох и этот вдох делите как минимум на четыре части, на четыре выдоха. Вдохнули носом глубоко и на четыре выдоха.