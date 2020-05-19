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«Это очень хорошо успокаивает». Как разгрузиться после рабочего дня. 4 совета психолога

19 мая 2020 10:38
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Как расслабиться после сложного рабочего дня, рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:
Поделитесь своими какими-нибудь профессиональными секретами психологической разгрузки. Как расслабиться, разгрузиться после сложного рабочего дня?  

Гульнара Гришаева, психолог УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска:
Здесь нет никаких секретов особенных профессиональных. Это отдых, это можно использовать какие-то дыхательные упражнения, можно для переключения внимания, если стрессовая умственная ситуация, то заняться физической нагрузкой, методы релаксации, медитации, заняться чем-то, что нравится, хобби. Мне, например, нравится вязать и если бывает очень сложный день, то я могу прийти домой, повязать – это очень успокаивает.

Илона Волынец:
Вы говорите какие-то дыхательные упражнения, можете привести пример и показать?

Гульнара Гришаева:
Есть так называемое порционное дыхание. Вы делаете глубокий вдох и этот вдох делите как минимум на четыре части, на четыре выдоха. Вдохнули носом глубоко и на четыре выдоха.

«Это очень хорошо успокаивает». Как разгрузиться после рабочего дня. 4 совета психолога-1

Илона Волынец:
Сколько таких подходов?

Гульнара Гришаева:
У всех по-разному, кому-то достаточно 2-3 раза, а кому-то и 10 раз надо, но это очень хорошо успокаивает.

# Психология # Здоровье # Гульнара Гришаева # Фотофакт # Здоровье

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