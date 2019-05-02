Урологический корпус начали строить в 4-ой минской больнице

В Беларуси подвели итоги конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества в 2018 году. Это самая высокая национальная награда, которая вручается лучшим организациям, достигшим значительных результатов у области качества продукции и услуг, внедрившим современные методы менеджмента и инновационные технологии.

Лауреатами стали 10 организаций. Среди них и коллектив 4-й клинической больницы им. Савченко. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главврач УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко» – Вацлав Янушко.

Что лично для Вас значит эта награда?

Вацлав Янушко, главврач «УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко»:

Лично для меня, как и для всего коллектива, который я возглавляю, это великая оценка нашей работы. Это очень почётно, потому как в клинике у нас работает на сегодня 1 325 сотрудников. И каждый вложил частичку своего труда, чтобы получить такую высокую оценку. Поэтому – конечно, с гордостью. Наша клиника носит имя Николая Евсеевича Савченко. Это великий человек, учёный, заслуженный врач, которого знает вся медицинская общественность.