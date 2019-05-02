Урологический корпус начали строить в 4-ой минской больнице

В Беларуси подвели итоги конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества в 2018 году. Это самая высокая национальная награда, которая вручается лучшим организациям, достигшим значительных результатов у области качества продукции и услуг, внедрившим современные методы менеджмента и инновационные технологии.
Лауреатами стали 10 организаций. Среди них и коллектив 4-й клинической больницы им. Савченко. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главврач УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко» – Вацлав Янушко.
Что лично для Вас значит эта награда?
Вацлав Янушко, главврач «УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко»:
Лично для меня, как и для всего коллектива, который я возглавляю, это великая оценка нашей работы. Это очень почётно, потому как в клинике у нас работает на сегодня 1 325 сотрудников. И каждый вложил частичку своего труда, чтобы получить такую высокую оценку. Поэтому – конечно, с гордостью. Наша клиника носит имя Николая Евсеевича Савченко. Это великий человек, учёный, заслуженный врач, которого знает вся медицинская общественность.
И поверьте, по-другому мы не имели права. У нас работают очень образованные, хорошие специалисты с высшей категорией. Многие заведующие – кандидаты учёных степеней. На сегодня у нас вмонтировано и работает высокотехнологичное оборудование. Поэтому, работая на этом оборудовании, мы, естественно, достигаем хороших результатов.
Расскажите подробнее о высокотехнологичном оборудовании клиники.
Вацлав Янушко:
На базе нашего учреждения работают множество городских центров. Республиканский центр урологии, Городской центр сосудистой патологии – это испокон веков, уже сколько существует 4-ая клиника. Всё зарождалось при заведующем отделением Романович – он вложил большой вклад в работу, именно – сосудистой хирургии. Сегодня мы делаем уникальные операции. Обычно работают две бригады хирургов.
Открытый этап работы делают сосудистые хирурги, и дальше доделывают эндоваскулярные хирурги с помощью техники, с помощью ангиографа. У нас два ангиографа: один работает на сосудах нижних конечностей, где гибридные операции, стентирование, все специфические операции, высокотехнологичные. А второй ангиограф работает на сердце.
У нас 180 коек кардиологического профиля в учреждении. Плюс 60 коек реабилитации кардиоваскулярной. И когда пациент поступает с острым коронарным синдромом, мы не теряем ни минуты: сразу, если необходимо выполняется коронарография, стентирование, ещё какие-то манипуляции, тут же пациент подаётся на ангиограф. Это всё быстро выполняется. То есть работа у нас поставлена на самом современном этапе.
Какие у 4-й клиники планы на будущее?
Вацлав Янушко:
С 2011 года есть концепция по развитию 4-й клинической больницы. Было выделено четыре этапа строительства. В первый этап был построен административный корпус. Туда входили инженерные сети, коммуникации. Вторым этапом – пристройка к урологическому корпусу, третьим этапом – урологический корпус и четвёртым этапом – терапевтический корпус.
Терапевтический корпус построили ранее, потому как были необходимы койки для города, для оказания специализированной медицинской помощи. На сегодня уже начались фундаментные работы по строительству пристройки к урологическому корпусу и урологический корпус. В плане строителей – через 30 месяцев сдача. Будет ещё один новый корпус. Поэтому много работы. И с моей стороны, и со стороны моих заместителей.