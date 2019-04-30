Корпоративный ЗОЖ: воспитатели плавают в бассейне, а IT-специалисты играют в хоккей

Беларусь готовится к встрече ІІ Европейских игр. Масштабный спортивный форум подстёгивает быть в форме не только города, но и самих белорусов. Корпоративный ЗОЖ – это уже не просто модное увлечение, это здоровая эстафета, которую уже подхватили сотни компаний.

На утреннем тренинге сотрудников немного. Признаются, сейчас не до зарядки: в дни Пасхи у пекарей свой кулинарный забег. Кофе и ароматная выпечка – желающих отведать этот дуэт на завтрак немало. А в дни ІІ Европейских Игр будет ещё больше. Как выстоять общепиту в топовые спортивные дни? К ним готовятся заранее. Уже разработали и специальную зарядку для официантов и поваров. Этакий пятиминутный релакс для тела.

Теперь понятно, почему при таком обилии булочных изысков – исключительно стройный персонал. Помогает и собственная рецептура. В меню включили сдобу, которую ешь и худеешь. Так что уверяют, гостей столицы встретят хлебно и обслужат быстро, сейчас подтягивают и знания в языках, а уроками здоровья делятся с удовольствием. Заниматься спортом никто не заставляет, но мотивирует. В качестве бонуса к зарплате у каждого сотрудника еще и 50%-ная скидка в тренажёрный и фитнес-зал.

Галина Корсак, директор пекарни-бистро:

Руководитель – это мама или папа, которые заботятся о своих детях, о своей команде, и для меня очень важно, когда мой персонал не болеет, когда команда в полном составе с хорошим настроением, без ломоты в спине, без больных коленей. Это, действительно, очень ценно и важно, поэтому мы обращаем на это внимание и стремимся заботиться о нашей команде. Дальше уже выбор каждого члена команды, но на старте мы пытаемся заразить своей любовью к здоровому образу жизни и к фитнесу.

Уже на входе в этот детский сад понимаешь: здесь точно готовы к спортивным победам. Прокачка пресса и не только. Эта команда в купальниках – воспитатели одного из столичных садов. С предложением организовать часы здоровья для сотрудников коллектив обратился в профсоюз. Теперь после рабочего дня три раза в неделю – корпоративный ЗОЖ. Татьяна Дешук, воспитатель ГУО «Ясли-сад №250 г. Минска»:

Я столкнулась в прошлом году с проблемами с позвоночником. И благодаря бассейну, в том числе, в нашем саду, я укрепила своё здоровье, позвоночник, и сейчас с удовольствием хожу на работу.

В профсоюзах такую коллективную любовь к спорту взяли на заметку, уверяют, это только удачный старт, а дальше – ещё больше спорта на предприятиях. Елена Вербило, заведующий отделом Минского городского объединения организаций профсоюзов:

Необходимо вернуть старую добрую традицию по проведению производственной гимнастики. К этому мнению пришли единогласно. Но вернёмся к педагогам. Фитнес также в их здоровом расписании. В спортзале под руководством физрука кипит работа в стройном направлении. Без перерыва – приседания, прыжки.

Только благодаря постоянным тренировкам, в 60 можно выглядеть, как с обложки журнала, доказывает своим личным примером воспитатель Алла Богдан. Она привила любовь к спорту многим поколениям выпускников. Алла Богдан, воспитатель ГУО «Ясли-сад №250 г. Минска»:

Тренируют детей фигурному катанию. Есть воспитанники, которые гимнастику организовали. Спорт важен в любой профессии, особенно в нашей, потому что мы работаем с детьми, а работа с детьми предполагает движение. Поэтому, чтобы быть быстрыми, ловкими, гибкими, молодыми, надо заниматься спортом.

Главная цель всех офисных «фишек» – добавить активность в сидячий образ жизни своих сотрудников, превратив его в активный. А что делать, когда на предприятии работает 1 000 айтишников? Просто создать сразу несколько игровых команд. Именно так и сделали в этой компании. В списке здорового досуга – картинг, волейбол, футбол, баскетбол и хоккей.

Андрей Юревич, директор по развитию IT-компании:

Чем лучше команда, тем лучше результат. У нас упор на командную работу, то, что между людьми хорошие отношения, и в этом состоянии дружбы они могут свернуть горы.