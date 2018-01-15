Каждый день недели нужно употреблять продукты определенного цвета. Как работает цветная диета

В 2003 году художница Минди Визель придумала разноцветное меню. С тех пор оно завоевало сердца миллионов девушек. Ведь принцип диеты прост, а эффект впечатляет. Каждый день недели нужно употреблять продукты определенного цвета, причем палитру можно выбирать на свой вкус или ориентироваться на спектр радуги. Такая методика помогает очистить организм и насытить его витаминами и минералами, улучшить обмен веществ и, следовательно, похудеть. Но в процессе приготовления радужных шедевров нужно следовать принципам здорового питания!

Юлия Храленкова, эксперт по здоровому питанию:

Необходимо исключать еду с красителями, фаст-фуд, жареное и копчёное. Еду нужно готовить щадящими методами приготовления – варить, тушить. Конечно, предпочтение необходимо отдавать свежим овощам – зелени листовой, которая позволяет чистить организм. Также необходимо пить полтора-два литра воды. Кушать дробно, 4-5 раза в день. В данной диете не нужно отказываться от белков – это мясные, рыбные блюда, молочная продукция и яйца.

Диетологи рекомендуют начинать неделю с белого, а заканчивать прозрачным. Дело в том, что белые продукты содержат много углеводов и подарят вам бодрость на весь день. Кроме того, такая еда содержит кверцетин, который обладает противовоспалительным и антигистаминным свойствами. Но нужно знать меру и не злоупотреблять такими продуктами как куриная грудка, рис, картофель, бананы и другие. И хоть цветная диета подходит людям разных возрастов и не вызывает чувства голода, у бесцветного воскресенья есть свои противопоказания!

Юлия Храленкова:

Последний седьмой день – это день голодания. Вы не кушаете ничего и пьете воду. У кого нарушения ЖКТ – этот день можно пропускать, и при диабете, это всё-таки как разгрузочное питание, поэтому неделя–две достаточно. Чтобы так питаться в первые три дня уходит отёчность. В норме до 2 кг вы можете снизить вес.

В классической версии вторник – красный. И это самый вкусный день! Помидоры, говядина, клюква. Содержащиеся в алой еде антиоксиданты улучшают кровообращение, а вещество ликопин предупреждает развитие онкологических заболеваний. При употреблении красных блюд, наиболее активно сжигаются жиры, что дарит нам дополнительную энергию. Поэтому в этот день хорошо заниматься спортом.

Юлия Храленкова:

Третий день вы можете сделать для себя зеленым – болгарский перец, огурец – это вся листовая зелень. Оранжевый день богат бета-каротином, что помогает улучшить иммунитет, а также поднять настроение. Пятый день вы можете сделать для себя фиолетовым, продукты данного цвета – это фиолетовая капуста, лук, виноград.

Для жёлтой субботы отлично подойдёт сыр, яичный желток, кабачок и другое. В солнечные продуктах содержится много пектина, витамина А и С. Они помогут укрепить сердце и сосуды, активизируют лимфоток.