Уникальную систему электронных рецептов внедрила 34-ая минская поликлиника

Теперь на выписку лекарств для пациентов у врача уйдет не более минуты. Доктору нужно лишь заполнить несколько полей на компьютере и распечатать квиток.



Эту удобную программу создали белорусские специалисты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Дмитрий Шевцов, главный врач поликлиники № 34:

Это сокращает рабочее время, которое врач тратит для выписки. Пациент получает абсолютно новый рецепт, где все четко написано. Мы можем спокойной отcлеживать любой параметр этой программы. Начиная от того, сколько стоит тот или иной пациент, тот или иной препарат.