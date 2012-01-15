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В белорусской Узде есть свой пластический хирург и аппарат для диагностики рака

15 января 2012 18:21
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Новости Беларуси. Он не только удаляет родинки:  может поправить талию, бедра — на такие операции тоже есть спрос, и не малый. Тем более, когда помощь качественная. О голливудских исках Константин Эдуардович слышал, претензий в свой адрес — никогда. На основной должности хирурга он работает в больнице уже больше двадцати лет. Последние три года — в таком экзотическом для райцентра ключе. 

Константин Глебко,  пластический хирург Узденской центральной районной больницы:
Ну а что, наши женщины и мужчины не достойны изменить свою фигуру, если они того хотят? Операционные у нас хорошие, оснащение тоже. Поэтому, было бы желание. А работать можно в любой клинике.

Этажом ниже «пластики» здесь есть еще одна гордость — анализатор крови. Аппарат стоит 60 тысяч евро, которые собрали из внебюджетных средств и теперь, например, точнейший анализ на рак, занимает считанные минуты. Онкологию выявляют на очень ранней стадии.

Александр Дрейчук, главный врач Узденской центральной районной больницы:
Не каждое лечебное учреждение имеет такие аппараты, наверное, единицы в республике. Третья — четвертая стадия — это когда уже невозможно ничего сделать. А когда первая стадия — это как раз тот момент, который мы находим, выявляем и оказываем медицинскую помощь.

# Здоровье # Пластическая хирургия

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