Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске

Праздники после своего завершения тоже требуют отдыха. Эту парадоксальную истину нередко глаголют нам и весы, и отражение в зеркале. Избавиться от пары-тройки новообретенных килограммов и привести в нужный тонус состояние кожи – задача номер один. Необычный расслабляющий массаж – ее решение.



Чашки, изготовленные из идеально отполированного кокоса, – нетривиальные инструменты массажистов. При умелом использовании в их руках во время процедуры они обещают непередаваемые ощущения.



Сергей Чичук, врач-реабилитолог:

Массаж кокосовыми чашками относится к категории расслабляющих массажей.

За счет отполированной гладкой поверхности массаж чувствуется необыкновенно, скажем так. И плюс руки массажистов, специальные медленные движения доставляют человеку чувство расслабления.



Еще приятнее, когда помимо удовольствия процедура дарит и вполне очевидную пользу здоровью. Этим могут похвастаться разного рода обертывания. Они, в зависимости от использованных средств, не только улучшают состояние кожи, но и способны помочь в избавлении от лишнего веса.



Та же глина – ее целебные свойства хорошо знакомы каждому, кто следит за своей внешностью. Обертывания с использованием глины разных видов вкупе с ароматическими маслами возможны практически на всех участках тела, имеют минимальные противопоказания и максимально разнообразные положительные эффекты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Сергей Чичук, врач-реабилитолог:

Глина обладает целебными и благотворно влияющими на кожу свойствами. Кожа становится более шелковистой, более упругой, обогащается полезными минералами.



Полезные свойства морских водорослей оценили еще древнегреческие красавицы. А сегодня обертывания с использованием целых слоевищ ламинарии или микронизированных водорослей – одна из самых популярных косметологических процедур.



Сергей Чичук, врач-реабилитолог:

Водорослевое обертывание хорошо вытягивает на себя шлаки, лишнюю жидкость.

Кожа приобретает естественный цвет. И эти обертывания, как правило, используются в коррекции веса.



Водоросли благоприятно воздействуют на кожу, активно борются с целлюлитом, отеками, растяжками, очищают и тонизируют кожу. А главное, как и многие другие косметологические процедуры, позволяют всегда оставаться красивыми и молодыми, буквально оборачивая время вспять.