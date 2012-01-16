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Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске

16 января 2012 11:49
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Праздники после своего завершения тоже требуют отдыха. Эту парадоксальную истину нередко глаголют нам и весы, и отражение в зеркале. Избавиться от пары-тройки новообретенных килограммов и привести в нужный тонус состояние кожи – задача номер один. Необычный расслабляющий массаж – ее решение.

Чашки, изготовленные из идеально отполированного кокоса, – нетривиальные инструменты массажистов. При умелом использовании в их руках во время процедуры они обещают непередаваемые ощущения.

Сергей Чичук, врач-реабилитолог:
Массаж кокосовыми чашками относится к категории расслабляющих массажей.
За счет отполированной гладкой поверхности массаж чувствуется необыкновенно, скажем так. И плюс руки массажистов, специальные медленные движения доставляют человеку чувство расслабления.

Еще приятнее, когда помимо удовольствия процедура дарит и вполне очевидную пользу здоровью. Этим могут похвастаться разного рода обертывания. Они, в зависимости от использованных средств, не только улучшают состояние кожи, но и способны помочь в избавлении от лишнего веса.

Та же глина – ее целебные свойства хорошо знакомы каждому, кто следит за своей внешностью. Обертывания с использованием глины разных видов вкупе с ароматическими маслами возможны практически на всех участках тела, имеют минимальные противопоказания и максимально разнообразные положительные эффекты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Чичук, врач-реабилитолог:
Глина обладает целебными и благотворно влияющими на кожу свойствами. Кожа становится более шелковистой, более упругой, обогащается полезными минералами.

Полезные свойства морских водорослей оценили еще древнегреческие красавицы. А сегодня обертывания с использованием целых слоевищ ламинарии или микронизированных водорослей – одна из самых популярных косметологических процедур.

Сергей Чичук, врач-реабилитолог:
Водорослевое обертывание хорошо вытягивает на себя шлаки, лишнюю жидкость.
Кожа приобретает естественный цвет. И эти обертывания, как правило, используются в коррекции веса.

Водоросли благоприятно воздействуют на кожу, активно борются с целлюлитом, отеками, растяжками, очищают и тонизируют кожу. А главное, как и многие другие косметологические процедуры, позволяют всегда оставаться красивыми и молодыми, буквально оборачивая время вспять.

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-1

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-3

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-5

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-7

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-9

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-11

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-13

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-15

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-17

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-19

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-21

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-23

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-25

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-27

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-29

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-31

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-33

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-35

Массаж кокосовыми чашками, глиняное и водорослевое обертывание в Минске-37

# Косметология # Здоровье

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