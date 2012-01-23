Операцию по одновременной пересадке печени и почки впервые провели в Беларуси

Новости Беларуси, Минск. Операция прошла в РНПЦ трансплантации органов и тканей. Она оказалась самой длительной за все время существования центра и самой сложной.



Этот операционный стол – сложнейшая электронная система. Здесь, говорят, и даже стены помогают. Они выполнены из специального материала. Именно в этой операционной врачи 17 часов боролись за жизнь 52-летнего пациента.



Алексей Щерба, заведующий отделом трансплантации Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Раньше мы такого не выполняли, но готовились к этому. В уме у нас уже был план на тот случай, если такое придется сделать.



Удалить пораженную печень оказалось непросто. Когда хирурги приступили к пересадке почки, пациент уже почти 13 часов находился под наркозом.



Важно было не ухудшить состояние больного и не допустить погрешностей. Ведь случай уникальный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Олег Калачик, заведующий отделом нефрологии Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

У пациента вирусный гепатит, который изначально поразил его печень много лет назад. Это привело к тому, что почки из-за этого воспалительного процесса тоже пострадали.



Если анестезию пациенту ввели в 11 вечера, то последний шов сделали на следующий день в четыре часа после полудня. Сейчас пока аппараты помогают адаптации органов. Как говорит лечащий врач, состояние пациента пока тяжелое, но он уверено идет на поправку.



Разговаривать Михаилу Юрьевичу пока тяжело, однако водитель со Столбцов, увидев в своей палате журналистов, делится наболевшим.



Михаил, пациент:

Посмотрите: сейчас едут к нам с Кавказа, Украины. У них там ничего такого нет. А у нас государство платит.



Сегодня пересадка только почки обходится государству до 13 тысяч долларов, печени – до 35, новое сердце – 50 тысяч.



Плюс послеоперационная терапия одного такого больного еще в довесок 5 или даже 15 тысяч долларов. Для граждан республики все операции по пересадке органов проводят бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Кадрово и по оснащению мы готовы выполнять любые операции. Мы осваиваем трансплантацию нескольких органов. Мы находимся на том этапе, когда должны улучшить качество жизни этих пациентов.



В мире оперируют в подобных случаях довольно редко. В Беларуси их также будет немного – два-три человека в год, прогнозируют медики. Но если такие пациенты появятся, они могут рассчитывать на квалифицированную помощь у себя на родине.