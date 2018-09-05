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«Уникальная тренировка всех групп мышц и настроение вечеринки»: что такое Zumba и кто ей может заниматься

05 сентября 2018 07:24
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Сальса? Реггетон? Фламенко? Нет, не танец, а уникальный микс множества ритмов, объединивший уже около 15 миллионов человек по всему миру. Настоящий взрыв энергии и позитива с загадочным названием Zumba, созданный колумбийским хореографом Альберто Пересу.

«Уникальная тренировка всех групп мышц и настроение вечеринки»: что такое Zumba и кто ей может заниматься -1

Анна Познякова, инструктор Zumba:
Это целая танцевальная фитнесс-программа, которая основана на латиноамериканских и мировых ритмах. Вы сможете сжечь колоссальное количество калорий, если не будете лениться, конечно, и получить уникальную тренировку всех групп мышц. Включается музыка, создаётся атмосфера вечеринки!

«Уникальная тренировка всех групп мышц и настроение вечеринки»: что такое Zumba и кто ей может заниматься -4

Вероника Макаревич, корреспондент СТВ:
Zumba это, когда комментарии излишни, а от вас требуется улыбка и хорошее настроение! Такой вид кардионагрузок полезен для организма и поможет с лёгкостью избавиться от лишних кило!

Зажигательные движения настолько размывают грань между танцем и фитнессом, что каждое занятие походит на латиноамериканский карнавал. Не смогла пройти мимо этого праздника и Ольга Крутько, которая несколько лет назад решила изменить свою жизнь.

Ольга Крутько, инструктор Zumbа:
Это было резкое изменение жизни, переход из офисной работы. О зумбе я до этого знала исключительно по клипам на Ютюбе. Регулярные занятия фитнессом и, непосредственно, конкретно зумбой, помогли потерять в весе 10 кг в течение полугода.

«Уникальная тренировка всех групп мышц и настроение вечеринки»: что такое Zumba и кто ей может заниматься -7

Это весело, полезно и доступно всем. Занимаются таким фитнессом и направляют свою энергию в нужное русло дети с 3,5 лет. А мужчины, к примеру, могут попробовать специальную программу – зумба-тоннинг.

Валерия Шимасюк, инструктор Zumba:
Используют гантельки под названием «стики», они, как маракасы, очень весело жужжат, шуршат, поэтому поднимают настроение. Нагрузка на мышцы идёт усердней, чем на обычном классе зумбы.

«Уникальная тренировка всех групп мышц и настроение вечеринки»: что такое Zumba и кто ей может заниматься -10

Zumba отлично работает с дыхательной и сердечно-сосудистой системой, повышает общую выносливость организма. Опытные инструкторы рекомендуют совмещать две таких кардиотренировки с одной силовой, не забывать о правильном питании, тогда и вес уйдет гораздо быстрее.

Теперь вам не придётся делать выбор между спортом и весельем. Zumba объединяет их!

# Танцы # Здоровье # Анна Познякова # Вероника Макаревич # Ольга Крутько # Валерия Шимасюк # Фотофакт

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