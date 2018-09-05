«Уникальная тренировка всех групп мышц и настроение вечеринки»: что такое Zumba и кто ей может заниматься

Сальса? Реггетон? Фламенко? Нет, не танец, а уникальный микс множества ритмов, объединивший уже около 15 миллионов человек по всему миру. Настоящий взрыв энергии и позитива с загадочным названием Zumba, созданный колумбийским хореографом Альберто Пересу.

Анна Познякова, инструктор Zumba: Это целая танцевальная фитнесс-программа, которая основана на латиноамериканских и мировых ритмах. Вы сможете сжечь колоссальное количество калорий, если не будете лениться, конечно, и получить уникальную тренировку всех групп мышц. Включается музыка, создаётся атмосфера вечеринки!

Вероника Макаревич, корреспондент СТВ:

Zumba – это, когда комментарии излишни, а от вас требуется улыбка и хорошее настроение! Такой вид кардионагрузок полезен для организма и поможет с лёгкостью избавиться от лишних кило!

Зажигательные движения настолько размывают грань между танцем и фитнессом, что каждое занятие походит на латиноамериканский карнавал. Не смогла пройти мимо этого праздника и Ольга Крутько, которая несколько лет назад решила изменить свою жизнь.

Ольга Крутько, инструктор Zumbа:

Это было резкое изменение жизни, переход из офисной работы. О зумбе я до этого знала исключительно по клипам на Ютюбе. Регулярные занятия фитнессом и, непосредственно, конкретно зумбой, помогли потерять в весе 10 кг в течение полугода.