«Уникальная тренировка всех групп мышц и настроение вечеринки»: что такое Zumba и кто ей может заниматься
Сальса? Реггетон? Фламенко? Нет, не танец, а уникальный микс множества ритмов, объединивший уже около 15 миллионов человек по всему миру. Настоящий взрыв энергии и позитива с загадочным названием Zumba, созданный колумбийским хореографом Альберто Пересу.
Анна Познякова, инструктор Zumba:
Это целая танцевальная фитнесс-программа, которая основана на латиноамериканских и мировых ритмах. Вы сможете сжечь колоссальное количество калорий, если не будете лениться, конечно, и получить уникальную тренировку всех групп мышц. Включается музыка, создаётся атмосфера вечеринки!
Вероника Макаревич, корреспондент СТВ:
Zumba – это, когда комментарии излишни, а от вас требуется улыбка и хорошее настроение! Такой вид кардионагрузок полезен для организма и поможет с лёгкостью избавиться от лишних кило!
Зажигательные движения настолько размывают грань между танцем и фитнессом, что каждое занятие походит на латиноамериканский карнавал. Не смогла пройти мимо этого праздника и Ольга Крутько, которая несколько лет назад решила изменить свою жизнь.
Ольга Крутько, инструктор Zumbа:
Это было резкое изменение жизни, переход из офисной работы. О зумбе я до этого знала исключительно по клипам на Ютюбе. Регулярные занятия фитнессом и, непосредственно, конкретно зумбой, помогли потерять в весе 10 кг в течение полугода.
Это весело, полезно и доступно всем. Занимаются таким фитнессом и направляют свою энергию в нужное русло дети с 3,5 лет. А мужчины, к примеру, могут попробовать специальную программу – зумба-тоннинг.
Валерия Шимасюк, инструктор Zumba:
Используют гантельки под названием «стики», они, как маракасы, очень весело жужжат, шуршат, поэтому поднимают настроение. Нагрузка на мышцы идёт усердней, чем на обычном классе зумбы.
Zumba отлично работает с дыхательной и сердечно-сосудистой системой, повышает общую выносливость организма. Опытные инструкторы рекомендуют совмещать две таких кардиотренировки с одной силовой, не забывать о правильном питании, тогда и вес уйдет гораздо быстрее.
Теперь вам не придётся делать выбор между спортом и весельем. Zumba объединяет их!