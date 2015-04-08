Ученые: люди, которые одновременно сидят в Facebook с телефона и смотрят ТВ, разрушают мозг
Новости Дании. Когда вы переключаетесь между смартфоном, компьютером и телевизором, это может показаться вам упражнением для ума. Но ученые предупреждают, что использование нескольких гаджетов одновременно вредно для мозга.
Они утверждают, что выделяется гормон, который может оказывать такой же эффект на процессы мышления, словно вы находитесь под действием наркотиков.
Такая многозадачность снижает интеллектуальный уровень, потому что люди, которые, например, проверяют новости в Facebook на своем смартфоне во время просмотра телевизора, дезорганизуют умственную деятельность.
Когда вы концентрируетесь на выполнении только одной задачи и воспринимаете информацию должным образом, она хранится в гиппокампе – "библиотеки мозга", где данные организованы, распределены по категориям и становятся более удобными для использования.
Однако когда вы переключаетесь между устройствами, информация отправляется в другую часть мозга – стриатум. Эта область связана с планированием движений и мотивацией, а не с хранением данных, поэтому любую полученную им информацию будет гораздо труднее извлечь.
Исследователи из Университета Копенгагена обнаружили, что частая передача информации в стриатум устанавливает схему, по которой мозг автоматически будет сохранять информацию в ненадлежащем месте.
Ученые, которые провели исследование вместе с маркетинговым агентством HeyHuman, говорят, что каждый раз, когда люди переключаются между гаджетами, они освобождают вещество L-Дофу, которое вызывает выброс гормона дофамина.
Повышенный уровень дофамина часто ассоциируется со злоупотреблением наркотиками. Ученые говорят, что одновременное использование нескольких гаджетов сказывается на когнитивной деятельности «хуже, чем употребление каннабиса обобщенное название, объединяющее ряд психотропных продуктов.
«Применение технических устройств в нашей повседневной жизни вредит мозгу, заставляя его перестраиваться, и как следствие понижается наш IQ», – добавили они. «Из-за зависимости и злоупотребления гаджетами наш мозг может отправиться на свалку».
Полученные данные должны послужить сигналом тревоги для миллионов людей, которые регулярно сидят перед телевизором, в то же время проверяя социальные сети или отправляя электронную почту со своих смартфонов или планшетных устройств. В отчете отмечается, что более 80 % владельцев мобильных телефонов поступают таким образом.
Как описывает ход исследования Daily Mail, людей попросили использовать свой смартфон или планшет во время просмотра телевизора, а затем проверили, какой объем информации они могут обрабатывать сразу.
Большинство испытуемых ответило, что, используя несколько устройств, они становятся более «продуктивными», и все чувствовали себя комфортно, переключаясь между устройствами. Тем не менее, чуть более половины смогли вспомнить, что было показано по телевидению.