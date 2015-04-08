Ученые: люди, которые одновременно сидят в Facebook с телефона и смотрят ТВ, разрушают мозг

Новости Дании. Когда вы переключаетесь между смартфоном, компьютером и телевизором, это может показаться вам упражнением для ума. Но ученые предупреждают, что использование нескольких гаджетов одновременно вредно для мозга. Они утверждают, что выделяется гормон, который может оказывать такой же эффект на процессы мышления, словно вы находитесь под действием наркотиков. Такая многозадачность снижает интеллектуальный уровень, потому что люди, которые, например, проверяют новости в Facebook на своем смартфоне во время просмотра телевизора, дезорганизуют умственную деятельность.

Когда вы концентрируетесь на выполнении только одной задачи и воспринимаете информацию должным образом, она хранится в гиппокампе – "библиотеки мозга", где данные организованы, распределены по категориям и становятся более удобными для использования. Однако когда вы переключаетесь между устройствами, информация отправляется в другую часть мозга – стриатум. Эта область связана с планированием движений и мотивацией, а не с хранением данных, поэтому любую полученную им информацию будет гораздо труднее извлечь. Исследователи из Университета Копенгагена обнаружили, что частая передача информации в стриатум устанавливает схему, по которой мозг автоматически будет сохранять информацию в ненадлежащем месте. Ученые, которые провели исследование вместе с маркетинговым агентством HeyHuman, говорят, что каждый раз, когда люди переключаются между гаджетами, они освобождают вещество L-Дофу, которое вызывает выброс гормона дофамина. Повышенный уровень дофамина часто ассоциируется со злоупотреблением наркотиками. Ученые говорят, что одновременное использование нескольких гаджетов сказывается на когнитивной деятельности «хуже, чем употребление каннабиса обобщенное название, объединяющее ряд психотропных продуктов.