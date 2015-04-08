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Секрет заботы о сердце: полстакана гранатового сока и три финика помогут продлить жизнь

08 апреля 2015 14:02
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Новости Израиля. Исследования показали, что полстакана гранатового сока и несколько фиников могут улучшить состояние сердца. Ученые установили, что это сочетание сока и фруктов может защитить от сердечных заболеваний и инсульта.

В идеале косточки в финиках нужно измельчить до состояния, напоминающего пасту, и съесть их, но даже без них такое сочетание принесет больше пользы, чем любой фрукт по отдельности,  заявили ученые.

Как пишет DailyMail, гранаты и финики содержат антиоксиданты, которые могут снизить развитие атеросклероза ­– когда артерии затвердевают и закупориваются жировыми отложениями, известными как бляшки – примерно на треть.

Если одна из бляшек разрывается, образовывается тромб, который может блокировать приток крови к сердцу, вызывая сердечный приступ. Он также может блокировать приток крови к мозгу, вызывая инсульт.

Секрет заботы о сердце: полстакана гранатового сока и три финика помогут продлить жизнь-1

Исследователи пришли к выводу, что люди с высоким риском развития сердечных проблем, а также здоровые люди, могут извлечь пользу от употребления половины стакана гранатового сока (125 мл) вместе с тремя финиками в день для защиты организма.

В рамках исследования ученые изучили артериальные клетки в лаборатории. Они также изучали мышей, чей уровень холестерина был высоким. Они обнаружили, что тройная доза гранатового сока, плодов и косточек фиников действительно обеспечивает максимальную защиту от развития атеросклероза.

На 33 % снизился оксидативный стресс в стенках артерий – процесс, который приводит к их затвердеванию. К тому же снизился уровень холестерина – жира – в артериях на 28 %.

Профессор Майкл Авирам из Техниона, Израильского технологического института, пояснил, что до начала эксперимента команду исследователей проинформировали о пользе гранатов и фиников.

Сок граната богат полифенольными антиоксидантами, которые, как было показано, значительно уменьшают повреждения клеток и укрепляют артерии. Кроме того, финики являются богатым источником антиоксидантов, которые могут предотвратить закупоривание артерий так называемым «плохим» холестерином. Они также стимулируют выведение холестерина из клеток артерий, перегруженных жиром.

Секрет заботы о сердце: полстакана гранатового сока и три финика помогут продлить жизнь-4

Гранаты богаты многими питательными веществами, в том числе витаминами С и К, фолиевой кислотой и рядом других витаминов и минералов.

Предыдущие исследования показывают, что употребление гранатового сока во время беременности может предотвратить повреждение головного мозга у младенцев.

По данным Всемирной организации здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ.

По оценкам, в 2012 году от ССЗ умерло 17,5 миллиона человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. Из этого числа 7,4 миллиона человек умерли от ишемической болезни сердца и 6,7 миллиона человек в результате инсульта.

# Здоровье # Фотофакт # Заболевания сердечно-сосудистой системы # Майкл Авирам

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