Секрет заботы о сердце: полстакана гранатового сока и три финика помогут продлить жизнь

Новости Израиля. Исследования показали, что полстакана гранатового сока и несколько фиников могут улучшить состояние сердца. Ученые установили, что это сочетание сока и фруктов может защитить от сердечных заболеваний и инсульта.

В идеале косточки в финиках нужно измельчить до состояния, напоминающего пасту, и съесть их, но даже без них такое сочетание принесет больше пользы, чем любой фрукт по отдельности, – заявили ученые.

Как пишет DailyMail, гранаты и финики содержат антиоксиданты, которые могут снизить развитие атеросклероза ­– когда артерии затвердевают и закупориваются жировыми отложениями, известными как бляшки – примерно на треть.

Если одна из бляшек разрывается, образовывается тромб, который может блокировать приток крови к сердцу, вызывая сердечный приступ. Он также может блокировать приток крови к мозгу, вызывая инсульт.