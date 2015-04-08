Секрет заботы о сердце: полстакана гранатового сока и три финика помогут продлить жизнь
Новости Израиля. Исследования показали, что полстакана гранатового сока и несколько фиников могут улучшить состояние сердца. Ученые установили, что это сочетание сока и фруктов может защитить от сердечных заболеваний и инсульта.
В идеале косточки в финиках нужно измельчить до состояния, напоминающего пасту, и съесть их, но даже без них такое сочетание принесет больше пользы, чем любой фрукт по отдельности, – заявили ученые.
Как пишет DailyMail, гранаты и финики содержат антиоксиданты, которые могут снизить развитие атеросклероза – когда артерии затвердевают и закупориваются жировыми отложениями, известными как бляшки – примерно на треть.
Если одна из бляшек разрывается, образовывается тромб, который может блокировать приток крови к сердцу, вызывая сердечный приступ. Он также может блокировать приток крови к мозгу, вызывая инсульт.
Исследователи пришли к выводу, что люди с высоким риском развития сердечных проблем, а также здоровые люди, могут извлечь пользу от употребления половины стакана гранатового сока (125 мл) вместе с тремя финиками в день для защиты организма.
В рамках исследования ученые изучили артериальные клетки в лаборатории. Они также изучали мышей, чей уровень холестерина был высоким. Они обнаружили, что тройная доза гранатового сока, плодов и косточек фиников действительно обеспечивает максимальную защиту от развития атеросклероза.
На 33 % снизился оксидативный стресс в стенках артерий – процесс, который приводит к их затвердеванию. К тому же снизился уровень холестерина – жира – в артериях на 28 %.
Профессор Майкл Авирам из Техниона, Израильского технологического института, пояснил, что до начала эксперимента команду исследователей проинформировали о пользе гранатов и фиников.
Сок граната богат полифенольными антиоксидантами, которые, как было показано, значительно уменьшают повреждения клеток и укрепляют артерии. Кроме того, финики являются богатым источником антиоксидантов, которые могут предотвратить закупоривание артерий так называемым «плохим» холестерином. Они также стимулируют выведение холестерина из клеток артерий, перегруженных жиром.
Гранаты богаты многими питательными веществами, в том числе витаминами С и К, фолиевой кислотой и рядом других витаминов и минералов.
Предыдущие исследования показывают, что употребление гранатового сока во время беременности может предотвратить повреждение головного мозга у младенцев.
По данным Всемирной организации здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ.
По оценкам, в 2012 году от ССЗ умерло 17,5 миллиона человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. Из этого числа 7,4 миллиона человек умерли от ишемической болезни сердца и 6,7 миллиона человек в результате инсульта.