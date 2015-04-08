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В Китае врачи спасли ребенка, который не мог дышать из-за пиявки в горле

08 апреля 2015 19:16
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Новости Китая. Китайские врачи извлекли из трахеи мальчика пиявку длиной около 7 сантиметров.

Школьник Сяобо Чен (Xiabo Chien) из провинции Сычуань стал часто жаловаться на боль в горле и головокружение. Мать ребенка приняла данные проявления за симптомы гриппа. Она дала ему лекарства, однако лучше сыну не стало.

В результате родители решили обратиться в медицинское учреждение, где Сяобо Чен сделали рентгеновский снимок. Врачи были шокированы тем, что увидели.

В трахее мальчика они обнаружили 7-сантиметровую пиявку. Каждый раз, когда она сворачивалась клубком, дыхательные пути подростка блокировались и он терял сознание от нехватки кислорода.  

Сотрудники медучреждения (в комментарии Mirror):
К счастью, это не вызвало какой-либо инфекции, и мы смогли извлечь пиявку без осложнений. Теперь мальчик чувствует себя гораздо лучше.

Врачи предположили, что пиявка могла попасть в горло ребенка после того, как он попил сырую воду из пруда.

# Медицина # Здоровье

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