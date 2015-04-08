Диагноз – слабоумие: В 41 год женщина не может сама одеться и ужасно боится забыть родных

Новости Великобритании. Молодая мать с диагнозом слабоумие в 41 год живет в страхе, что забудет свою дочь-подростка, так как врачи прогнозируют ухудшение состояния в течение всего пяти лет.

Три года назад у Келли Уотсон из Гейтсхеда (графство Тайн-энд-Уир) появились проблемы с речью и координацией.

Несмотря на регулярные визиты к терапевтам, она никогда бы не предложила, что у нее может быть слабоумие в столь молодом возрасте. Скорее всего, она была биполярна или лишь впала в депрессию.

Но после тестов и сканирования мозга, она была поражена ужасающей новостью о раннем слабоумии в свой 41-й день рождения, 23 июня прошлого года.

Теперь она боится забыть свою 17-летнюю дочь Холли и говорит, что у нее украли возможность радоваться, наблюдая, как растет дочь.

Келли (в интервью газете Sunday People):

Врачи прогнозируют, что моя память ухудшится в течение нескольких лет. Я забуду, что я мама, забуду мою прекрасную девочку Холли. Я хотела увидеть, как она окончит ВУЗ, выйдет замуж и заведёт детей. Это всё у меня украли.

Сейчас мать-одиночка посещает Группу поддержки людей со слабоумием пять дней в неделю, где она моложе остальных на 20 лет.

До 2011 года Келли работала в канцелярском отделе государственной службы в Лонгбентоне, графство Тайн-энд-Уир, и жила со своим партнером и Холли. Но у нее начались несвойственные перепады настроения, и она стала невнятно произносить слова. Ее отношения разрушились, и в феврале прошлого года ей пришлось оставить свою работу. Она не могла писать и теряла вещи, такие как сумочки и ключи.

Будучи сбитой с толку и не в состоянии позволить себе жить в своем доме, она и Холли переехали к матери, Мойре, жившей неподалеку.

Келли:

Моя мама стала помогать мне одеваться, так как мне это даётся с трудом. Ей даже пришлось мыть мне голову и брить ноги.

После сканирования мозга и когнитивных тестов, пришло шокирующее известие о диагнозе слабоумия.

Келли (в интервью Sunday People):

Мы были потрясены. У меня еще целая жизнь впереди, это кажется несправедливым. Как сказать дочери, что придет время, когда, возможно, я не вспомню, кто она?

Ее мать, Мойра, злилась, что пришлось полтора года "умолять" дочь пройти сканирование.

Мойра, 62 года, мать Келли:

Сначала они просто думали, что она впала в депрессию, но я знала, что там было что-то более серьёзное. Я чувствовала нутром, что она страдает от некой разновидности слабоумия. Я просила людей о помощи, но они не слушали, они просто продолжали говорить мне, что она слишком молода для этого. Прошли годы, прежде чем они поставили диагноз деменции (приобретённое слабоумие – Прим. ctv.by). Если бы мы не настаивали на сканировании, они по-прежнему бы говорили, что она просто находится в депрессии.

Теперь Мойра надеется отправить дочь в специализированную клинику в Лондоне, чтобы получить точный диагноз, которого семья ждала с нетерпением несколько лет. К тому же на данный момент для Келли не назначено никакого лечения.

Они надеются собрать 2000 фунтов стерлингов, чтобы поехать в частную клинику в Лондоне. Друзья семьи провели мероприятие по сбору средств в Хеворте, Тайн-энд-Уир.