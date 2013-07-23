Как избавиться от вредных привычек с помощью блокнота и ручки?

Успешный человек 21 века: что он из себя представляет? Хорошее образование? Престижная работа? Достойная зарплата? Не только.

Итак, решение принято: здоровый образ жизни. Здесь и сейчас, раз и навсегда. «С чего начать?» – рядовой вопрос обывателя. Пожалуй, с блокнота и ручки – своего рода дневника здорового образа жизни для самоорганизации и самоконтроля.

Сергей Петров, доцент кафедры терапии БелМАПО, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории:

Я думаю, начинать нужно с инвентаризации. Устраивает ли меня моё настроение? Устраивает ли меня моё физическое состояние? Устраивает ли меня мой вес? Устраивает ли меня мой сон? Правильно ли я живу? Есть ли у меня вредные привычки? Надо ли от них избавляться, и если надо, то от каких привычек надо избавляться в первую очередь?

По опыту я знаю, что сразу от всех вредных привычек отказаться очень сложно. Нужно найти какую-то точку, которая больше всего в жизни не устраивает. Вот с этого и нужно начинать.

Интересный факт: принципов здорового образа жизни не так уж и много. Но отказ от вредных привычек, прежде всего от курения, реализовать в жизнь никак не получается. Парадокс: нас предупреждают о вреде, а мы всё равно курим, курим… Затем тяжело болеем, упорно лечимся и благополучно… умираем.

Стоп. Начнём сначала. Итак, курим. Почему не реагируют на призывы устрашения? Психологи называют это адаптацией, когда человек настолько свыкается с чем-то назойливым, что перестаёт реагировать вообще. Наконец, запретный плод слаще. Особенно для подростков. Говорят «не курить» – значит будем. Кстати, таким же образом для многих работают предупреждения Минздрава на пачках сигарет. Хотя… 95% курильщиков после перенесённого инфаркта миокарда сразу бросают курить. Не надо ни лекций, ни уговоров.

Сергей Петров:

По моим наблюдениям метод кодирования помогает очень многим. Но тут есть одно абсолютно необходимое условие: человек должен очень хотеть бросить или пить, или курить. И тогда кодирование, безусловно, помогает. Очень многим. Поэтому те врачи, которые занимаются этим и занимаются серьёзно, ставят обязательное условие, чтобы человек перед кодированием – кто-то в течение недели, кто-то в течение двух недель – не пил или не курил. Тем самым человек подчёркивает, что он очень хочет, чтобы ему помогли. А если нет, то и кодирование не поможет.

Существует много способов бросить курить или пить: общество анонимных алкоголиков, кодирование, подшивки, иглоукалывание. Везде свои минусы и плюсы. Тем не менее, существует очень простой, дешёвый и оптимальный способ избавиться от никотиновой и даже алкогольной зависимости.

Попробуйте. Заведите дневник, и каждый вечер перед сном проводите аутотренинг, причём в письменном виде.

Валентин Толкачёв, руководитель школы самооздоровления:

Человек пишет на ночь в предсонном состоянии, а написанное на ночь увеличивается в стократ.

Положительные утверждения (а их должно быть не менее 21) переписывайте максимальное количество раз, но не менее семи. Каждый третий тренинг попробуйте переписать левой рукой.

Валентин Толкачёв:

Написал раз, написал два… Какой второй закон философии? Количество переходит в качество.

Ночью ваше подсознание полученную информацию переработает и начнёт давать организму команду на отказ от вредной привычки. Но это только часть метода, который признан официальной медициной и называется «психолого-педагогический».

Одним из принципов здорового образа жизни является правильный режим труда и отдыха. Почему рекомендуют ложиться спать до 11 часов вечера?

Сергей Петров:

Дело всё в том, что важнее всего не когда человек должен лечь спать, а сколько он должен проспать, для того чтобы, встав на утро, он чувствовал себя готовым полностью к той трудовой деятельности, которой он занимается. Поэтому надо исходить из того, что полноценный сон для человека составляет где-то 7-8 часов в сутки.

Существует сон с открытым окном или с открытой форточкой – по сути на свежем воздухе – или сон в закрытом душном помещении. Если человек спит и дышит свежим воздухом, то, в общем-то, он восстанавливается несколько быстрее, то есть время на сон может быть сокращено.

И наверное, имеет ещё большое значение такое понятие как динамический стереотип, то есть привычка. Если в течение длительного времени – нескольких лет, а иногда и нескольких десятилетий – у человека складывается определённый стереотип, то, по всей вероятности, толкать его на то, чтобы этот стереотип был нарушен, даже ради каких-то рекомендаций, я думаю, это неправильно.

Наверное, из этого стереотипа и складывается утверждение, что существуют люди-жаворонки и люди-совы. На самом деле всё это связано с образом жизни человека, его работой или какими-то другими особенностями.