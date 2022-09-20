Страдаете зависимостью от назальных спреев? Врач рассказал, как спасти свой нос

Заложенный нос – опасный враг здоровой и комфортной жизни человека. В таких ситуациях мы чаще всего прибегаем к различным назальным спреям. Но не всегда знаем о правилах, которые стоит соблюдать при использовании некоторых капель. Чем же опасна зависимость от сосудосуживающих спреев, пробуем разобраться.

Антон Гранько, врач-оториноларинголог медицинского центра «Кравира»:

Гвоздем нашей программы являются деконгестанты, сосудосуживающие, от них и вызывается наибольшая зависимость. Самые частые побочные эффекты от сосудосуживающих спреев – это тошнота, головокружение, сухость в носу, жжение, чихание, нередко кровотечение из полости носа, нарушение вкусовых ощущений, нарушение запахов и, само собой, нарушение сна. Основной фактор, из-за которого развивается зависимость от сосудосуживающих капель, – это длительность использования, а уже после идет частота и интенсивность.

Антон Гранько:

В какой-то момент не будет существовать достаточной дозы для снятия заложенности полости носа, независимо от производителя спрея, от количества влитого в полость носа спрея. Эффекта достигаться не будет. Порой важными симптомами появления зависимости являются простые действия. Вдруг человек начинает использовать капли не 2-3 раза в день, а 4 или увеличивает дозу спрея до 2-3 впрыскиваний. Существует множество способов борьбы с зависимостью от сосудосуживающих спреев, но не всегда стоит сразу прибегать к радикальным решениям. Зачастую лучший вариант – обратиться к оториноларингологу. Квалифицированные специалисты медицинского центра «Кравира» помогут выбрать оптимальные спреи и капли для носа, смогут ответить на все вопросы и назначат качественное лечение.