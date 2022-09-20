Страдаете зависимостью от назальных спреев? Врач рассказал, как спасти свой нос
Заложенный нос – опасный враг здоровой и комфортной жизни человека. В таких ситуациях мы чаще всего прибегаем к различным назальным спреям. Но не всегда знаем о правилах, которые стоит соблюдать при использовании некоторых капель. Чем же опасна зависимость от сосудосуживающих спреев, пробуем разобраться.
Антон Гранько, врач-оториноларинголог медицинского центра «Кравира»:
Гвоздем нашей программы являются деконгестанты, сосудосуживающие, от них и вызывается наибольшая зависимость. Самые частые побочные эффекты от сосудосуживающих спреев – это тошнота, головокружение, сухость в носу, жжение, чихание, нередко кровотечение из полости носа, нарушение вкусовых ощущений, нарушение запахов и, само собой, нарушение сна.
Основной фактор, из-за которого развивается зависимость от сосудосуживающих капель, – это длительность использования, а уже после идет частота и интенсивность.
Антон Гранько:
В какой-то момент не будет существовать достаточной дозы для снятия заложенности полости носа, независимо от производителя спрея, от количества влитого в полость носа спрея. Эффекта достигаться не будет.
Порой важными симптомами появления зависимости являются простые действия. Вдруг человек начинает использовать капли не 2-3 раза в день, а 4 или увеличивает дозу спрея до 2-3 впрыскиваний. Существует множество способов борьбы с зависимостью от сосудосуживающих спреев, но не всегда стоит сразу прибегать к радикальным решениям. Зачастую лучший вариант – обратиться к оториноларингологу.
Квалифицированные специалисты медицинского центра «Кравира» помогут выбрать оптимальные спреи и капли для носа, смогут ответить на все вопросы и назначат качественное лечение.
Антон Гранько:
Операция есть операция, и прежде чем ложиться на операцию, безусловно, есть смысл побороться за свой нос. Лучше всего это сделать с квалифицированным доктором, который поможет подобрать оптимальную консервативную терапию.
Здоровый нос – залог чистого и свободного дыхания. Знание базовых правил и аккуратность в использовании назальных спреев поможет обойти зависимость стороной. Но в случае, если это произошло, не стоит прибегать к народной медицине или самолечению.
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