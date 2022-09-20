Прямой эфир

Мёд может навредить здоровью! Рассказываем, как употреблять этот продукт безопасно

20 сентября 2022 09:29
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Не только народная, но и современная научная медицина использует мед при лечении различных заболеваний. Целебный нектар восстанавливает и придает силы, повышает иммунитет. Этот продукт – источник легко усваиваемых углеводов, витаминов и минеральных веществ.

Мёд может навредить здоровью! Рассказываем, как употреблять этот продукт безопасно-1

Юлия Трестьян, терапевт первой категории:
Мед является богатым источником витаминов и минералов, он в своем составе содержит все витамины группы В, витамин Е, С, К и провитамин А.

Мёд может навредить здоровью! Рассказываем, как употреблять этот продукт безопасно-4

Светлана Чернушевич, диетолог:
Еще мед помогает наладить работу ЖКТ, и улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Здесь все просто мед уменьшает количество плохого холестерина, следовательно, на сосудах меньше холестериновых бляшек, наши сосуды более гибкие, эластичные, больше времени нам могут послужить.

Мёд может навредить здоровью! Рассказываем, как употреблять этот продукт безопасно-7

Юлия Трестьян:
Мед входит в состав многих косметических средств, таких как маски, шампуни, которые обладают противовоспалительным, противомикробным и омолаживающим действием. Мед эффективно очищает, раскрывает поры, также он обладает мягким антисептическим действием, уничтожает бактерии и микробы, борется с повреждениями кожи и высыпаниями.

Но несмотря на такое количество бонусов, которые дает нам мед, чрезмерно употреблять его не стоит. А в некоторых случаях этот продукт и вовсе следует исключить из рациона.

Мёд может навредить здоровью! Рассказываем, как употреблять этот продукт безопасно-10

Юлия Трестьян:
Мед стоит употреблять с осторожностью в таких ситуациях, когда есть острый гастрит или панкреатит, желчная или мочекаменная болезнь, при астме, при аллергиях и при сильной лихорадке. Медом не стоит злоупотреблять и превышать суточную норму, иначе это может тяжело сказаться на почках и поджелудочной железе из-за высокого содержания в меде быстрых углеводов.

Светлана Чернушевич:
Мед – это тоже добавленный сахар, просто природного происхождения. Поэтому здесь всегда главное норма. Также мед является большим аллергеном.

Мёд может навредить здоровью! Рассказываем, как употреблять этот продукт безопасно-13

Некоторым людям запрещено употреблять мед из-за повышенной чувствительности к нему. Иначе могут появиться зуд, крапивница, головные боли, насморк и желудочно-кишечные расстройства.

Юлия Трестьян:
Мед можно употреблять при сахарном диабете, но в умеренном количестве и предварительно посоветовавшись с врачом. Также необходима консультация специалиста перед тем, как давать мед детям.

Специалисты рекомендуют принимать мед за полтора-два часа до или через три часа после еды для лучшего всасывания.

Мёд может навредить здоровью! Рассказываем, как употреблять этот продукт безопасно-16

Юлия Трестьян:
С пользой для организма достаточно ежедневно съедать меда по 100-150 граммов в несколько приемов. Суточная норма меда для детей составляет 1-2 чайные ложки.

Помните: если мед нагреть до 42 градусов, это не только разрушит многие полезные его свойства, но и приведет к выделению веществ, вредных для организма человека. Будьте осторожны.

# Продукты питания # Здоровье # Юлия Трестьян # Светлана Чернушевич # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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