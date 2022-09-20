Мёд может навредить здоровью! Рассказываем, как употреблять этот продукт безопасно

Не только народная, но и современная научная медицина использует мед при лечении различных заболеваний. Целебный нектар восстанавливает и придает силы, повышает иммунитет. Этот продукт – источник легко усваиваемых углеводов, витаминов и минеральных веществ.

Юлия Трестьян, терапевт первой категории:

Мед является богатым источником витаминов и минералов, он в своем составе содержит все витамины группы В, витамин Е, С, К и провитамин А.

Светлана Чернушевич, диетолог:

Еще мед помогает наладить работу ЖКТ, и улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Здесь все просто – мед уменьшает количество плохого холестерина, следовательно, на сосудах меньше холестериновых бляшек, наши сосуды более гибкие, эластичные, больше времени нам могут послужить.

Юлия Трестьян:

Мед входит в состав многих косметических средств, таких как маски, шампуни, которые обладают противовоспалительным, противомикробным и омолаживающим действием. Мед эффективно очищает, раскрывает поры, также он обладает мягким антисептическим действием, уничтожает бактерии и микробы, борется с повреждениями кожи и высыпаниями. Но несмотря на такое количество бонусов, которые дает нам мед, чрезмерно употреблять его не стоит. А в некоторых случаях этот продукт и вовсе следует исключить из рациона.

Юлия Трестьян:

Мед стоит употреблять с осторожностью в таких ситуациях, когда есть острый гастрит или панкреатит, желчная или мочекаменная болезнь, при астме, при аллергиях и при сильной лихорадке. Медом не стоит злоупотреблять и превышать суточную норму, иначе это может тяжело сказаться на почках и поджелудочной железе из-за высокого содержания в меде быстрых углеводов. Светлана Чернушевич:

Мед – это тоже добавленный сахар, просто природного происхождения. Поэтому здесь всегда главное – норма. Также мед является большим аллергеном.

Некоторым людям запрещено употреблять мед из-за повышенной чувствительности к нему. Иначе могут появиться зуд, крапивница, головные боли, насморк и желудочно-кишечные расстройства. Юлия Трестьян:

Мед можно употреблять при сахарном диабете, но в умеренном количестве и предварительно посоветовавшись с врачом. Также необходима консультация специалиста перед тем, как давать мед детям. Специалисты рекомендуют принимать мед за полтора-два часа до или через три часа после еды для лучшего всасывания.