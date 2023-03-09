Старайтесь защитить слизистые. Как избавиться от симптомов сезонной аллергии, рассказал врач

Распускаются почки на деревьях, просыпается юная зелень, птицы напевают веселые мелодии. Совсем скоро начнется сезон цветения, который для некоторых людей является самым болезненным и неприятным. Именно весной чаще всего обнаруживаются признаки аллергии. Такие проявления тесно связаны с цветением растений, ветроопыляемая пыльца которых является мощнейшим аллергеном. Заболевания, вызываемые пыльцой, носят название поллинозы.

Дмитрий Буза, главный внештатный детский аллерголог МЗ РБ, заведующий аллергологическим отделением 4 ГДКБ г. Минска, кандидат медицинских наук:

Чаще всего, в процентах 95 случаев, поражается именно со стороны клинической, со стороны дыхательной системы. То есть реагирует нос, могут реагировать глаза, чаще всего на верхнем уровне, хотя у некоторых людей могут возникать поражения со стороны бронхов, развиваться бронхообструкция, то есть спазмы бронхиальные, могут кожные симптомы проявляться, но чаще всего это нос и глаза.

Сезонная аллергия может возникнуть у любого человека и в любом возрасте, так что в группе риска находится каждый. Но этот недуг можно попробовать предупредить. Узнаем, как. Дмитрий Буза:

Когда человек обследован у аллерголога, знает о своем диагнозе, соответственно, он должен принимать определенные меры. Есть контакт с аллергеном, соответственно, есть проявление аллергии. Поэтому глобальный метод избавиться от аллергии на период цветения – переехать в другую климатическую зону. К сожалению, такая возможность есть достаточно редко, поэтому нужно продолжать жить здесь и заниматься профилактикой. В чем это может заключаться? Нужно стараться защищать свои слизистые глаз и носа. Для этого есть определенные лекарства, которые образуют защитную пленку.

Также врачи рекомендуют принимать медикаментозные препараты. Все они являются симптоматическими. Пока мы их принимаем, то купируем симптомы, как только уберем, они могут появиться снова. В период аллергии лекарства нужно принимать постоянно. Дмитрий Буза:

Еще один момент лечения, о котором я тоже хочу сказать, он относится к профилактике. То, чем занимаются врачи-аллергологи. Это так называемая аллерген-специфическая иммунотерапия, или АСИТ-терапия, или аллерговакцинация. На данный момент есть очень много различных видов вакцин. Смысл вакцины в том, что мы вводим в низких дозах тот аллерген, на который человек, ребенок реагирует. Это лечение мы проводим вне сезона цветения, то есть осенний, зимний период. Уже к началу сезона цветения у человека образуются блокирующие антитела. Соответственно, эти симптомы на порядок меньше. Если мы проводим это несколько лет, терапия длительная (ее можно проводить от трех до пяти лет), мы можем избавиться на достаточно длительный период от этих симптомов аллергии в период цветения пыльцы.