Белорусы будут выявлять аутизм у детей с помощью игр. Разработчики о возможностях новой платформы

В Беларуси готовят к запуску проект по ранней диагностике расстройств аутистического спектра при помощи нейронных сетей. Искусственный интеллект активно используется в системе здравоохранения во многих странах, в том числе для диагностики расстройств развития. Белорусский проект имеет ряд уникальных особенностей и преимуществ. Об этом подробнее рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Стефанин, доцент кафедры финансового менеджмента и информатизации здравоохранения БелМАПО, ведущий инженер-разработчик проекта BabyRAIN Technologies, а также Алиса Кудлач, ассистент кафедры детской неврологии БелМАПО, медицинский советник этого проекта. Ольга Бурлакова, ведущая:

У нас есть статистика. По данным новейших исследований, один ребенок из 59 страдает тем или иным расстройством аутистического спектра. С чем связаны такие высокие цифры и варьируются ли они как-то с годами?

Алиса Кудлач, ассистент кафедры детской неврологии БелМАПО, медицинский советник проекта BabyRAIN Technologies:

К сожалению, такая тенденция есть. По мере того как проводятся исследования по распространенности расстройств аутистического спектра среди детской популяции, цифры становятся все менее радостными. Если еще в начале 2000-х мы говорили о том, что примерно 1 из 160, 1 из 180 детей страдает расстройством аутистического спектра, то по мере того как накапливаются знания, становится более доступной диагностика данного состояния, мы приходим сегодня к такой неутешительной цифре. 1 из 59-60 детей страдает либо классическим Каннеровским аутизмом, либо той или иной степенью выраженности расстройства аутистического спектра. Ольга Бурлакова:

Александр, расскажите, пожалуйста, о вашей разработке, которая действительно поможет лучше или быстрее диагностировать это сложное заболевание. Нейронная сеть определяет, есть ли в поведении ребенка шаблоны, характерные детям с аутизмом

Александр Стефанин, доцент кафедры финансового менеджмента и информатизации здравоохранения БелМАПО, ведущий инженер-разработчик проекта BabyRAIN Technologies:

Наша разработка включает три основных компонента. Первое – это анкета, которую заполняет родитель. Второе – анкета и опросник, которые заполняет врач. И третий, ключевой, аспект – это игры, в которые играет ребенок. В процессе того как он играет, нейронная сеть определяет, есть ли в его поведении какие-то паттерны, которые характерны детям с расстройствами аутистического спектра. Ольга Бурлакова:

Это просто игра или какое-то приспособление, датчики, провода? Чтобы родители понимали, которые, может быть, хотят обратиться и получить помощь. Как это выглядит? Александр Стефанин:

Это набор игр. Там более 20 игр. Мы постоянно развиваем это направление. Идея в том, что ребенок играет перед устройством, камерой. То есть он, по сути, в воздухе выполняет какие-то действия, а нейронная сеть в это время считывает то, как он двигается, реагирует на определенные картинки, которые видит на экране, какую мимику он проецирует. То есть все это считывается, автоматически собирается и затем анализируется с использованием алгоритма. Мы рассматриваем эту платформу как дополнительный инструмент для врача в первую очередь, чтобы он мог быстрее и с комфортом для родителей и детей выявить это расстройство. Как будут работать с самыми маленькими детьми?

Алиса Кудлач:

Поскольку мы говорим еще и о возможностях именно ранней диагностики, мы говорим о детках самых младших возрастных групп, то помимо заданий, которые могут выполняться ребенку для выполнения… Понятно, что детки в возрасте 1,5-2 годика еще не в состоянии выполнить некие задания, поэтому для этого контингента мы разрабатываем задания, которые не требуют активного участия ребенка. Больше это задание, которое сосредоточено на его общей двигательной активности и, что очень важно, на движении мимики и глаз ребенка. То есть это просто некие задания, когда ребенку к лицу подносится планшет, смартфон или ребенок подводится к компьютеру, где имеются какие-то изображения, происходят какие-то действия. Как ребенок реагирует на это, насколько он следит за этими изображениями, каковы его действия в процессе того, как это осуществляется, платформа тоже может прогностически сказать, насколько нормально поведение этого ребенка. Наша программа (платформа и анкетирование) и создавалась, чтобы охватить максимальное количество этих моментов, чего родители ожидают от ребенка: его развитие, продвижение в речи, обучение каким-то играм, взаимодействие со взрослыми или с другими детками в семье, выполнение действий, которые будут усложняться по мере того, как будет расти ребенок. Чтобы родитель мог ответить достаточно простым языком на вопросы, которые касаются повседневной активности ребенка. И в случае, если что-то не так, программа говорит, что есть риск того, что ребенок развивается не нормотипично, у родителя есть четкий повод, он может специалисту более четко изложить, в чем его вопрос.

Ольга Бурлакова:

И чем раньше он это узнает, тем раньше можно что-то корректировать и социализировать этого ребенка, помочь этой семье. Алиса Кудлач:

Конечно. Александр Стефанин:

Есть очень важный промежуток в развитии мозга человека (от года до 6 лет), когда формируется речевой центр. Если пропустить этот момент, то ребенок останется невербальным, не сможет говорить нормально. Поэтому чем раньше вы диагностировали, тем выше шанс, что ребенок заговорит, а значит, и сможет социализироваться. Лучше в некоторых случаях с большей настороженностью отнестись, нежели пропустить и поздно обратиться к специалистам. На какой стадии сейчас находится разработка программы и какие перспективы?