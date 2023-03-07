Сбивать аспирином смертельно опасно! Что делать при высокой температуре у ребёнка?

Одна из самых частых причин беспокойства родителей – высокая температура. Зачастую это первый симптом плохого самочувствия малыша. Стоит ли пугаться высоких цифр на градуснике?

Елена Лукашевич, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Лучше всего температуру показывает ртутный градусник. Но он не всегда безопасен, поэтому удобнее дома использовать электронные термометры. Покупаем один или два электронных термометра, меряем на папе, маме, ребенке, смотрим в сравнении со ртутным градусником. Понимаем, что погрешность может быть 0,1-0,2, тогда нам удобно им дальше пользоваться. Повышенной считается температура, если мы меряем в подмышечной впадине, выше 37,4, но температура, которую мы снижаем, – 38,5 (у условно здоровых детей).

При высокой температуре нельзя обтирать ребенка спиртом или уксусом, как это было принято раньше. При попадании на кожу такие вещества могут вызвать у малыша токсическую реакцию, а вдыхание паров алкоголя и вовсе раздражает дыхательные пути. Елена Лукашевич:

Нежелательно в домашних условиях сбивать детям температуру такими препаратами, как анальгин. Аспирином не сбиваем до 18 лет. При сбивании температуры аспирином может быть такое осложнение, как синдром Рея, при котором возникает поражение головного мозга и печени. Скорую вызываем в тех случаях, если при даче жаропонижающих дома температуру сбить не можем, она не сбивается вообще, ни капли не двигается, а только растет.

При лихорадке важно обеспечить ребенка обильным питьем. Жидкость повышает потоотделение и может стать отличным помощником. Предпочтение лучше отдать питьевой воде, теплому чаю или компоту из сухофруктов. Елена Лукашевич:

Наиболее оптимально использовать ибупрофен либо парацетамол. Суспензия или сироп, либо это будут ректальные свечи. Таблетированная форма также, но это уже для более старших детей, от 6 лет, которые могут без проблем проглотить таблетку. Жаропонижающие в жидкой форме дозируем по весу ребенка. Ректальные свечи чаще всего используем у деток более младшего возраста либо если ребенок спит. Либо если у ребенка рвота, и он не может принимать внутрь жаропонижающие препараты.

Высокая температура может быть следствием какого-либо заболевания!. Перед тем как принимать жаропонижающие, важно обращать внимание на такие симптомы, как рвота, судороги, головная боль и сыпь, сонливость или перевозбужденность. В таких ситуациях лучше пройти осмотр у специалиста.