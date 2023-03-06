Как бороться с хронической болью? Белорусские врачи предложили способ, как справиться с недугом

Пелена перед глазами, слезы и дрожь по всему телу. Нет, это не описание очередного фильма ужасов. Это естественная реакция организма на хроническую боль.

Виктория Усик, врач-физиотерапевт:

Пациент постепенно выпадает из социальной жизни, становится замкнутым, теряет интерес к окружающему, к работе, близким, к социальным функциям. У человека теряется сон, он уходит в себя и уже не пытается бороться с этой болью. Но как бы нам того ни хотелось, волшебной пилюли не существует. Чудо-доктор, лечащий одним касанием руки, – тоже плод надежды и фантазии. Борьба с недугом – долгий и кропотливый процесс.

Виктория Усик:

У нас возникла идея создания центра лечения хронической боли, потому что такие пациенты зачастую имеют набор заболеваний. Например, идет повреждение или заболевание позвоночника, подключается сахарный диабет. Могут болеть суставы, головные боли могут беспокоить. У нас идет консультация сразу мультикоманды, в которую входит несколько специалистов разных областей – ЛФК-инструктор, массажист, психотерапевт. Мы одновременно смотрим пациента, затем разбираем боль на составные части.

Гармония и чистый разум – первый шаг к исцелению. Отыскать душевное равновесие помогут положительные эмоции, грамотный режим питания, хороший сон и умеренные физические нагрузки. Второй этап – прием лекарственных средств, физиопроцедуры и массажи. И вот перед вами ноу-хау в мире отечественной медицины – высокоинтенсивная лазерная терапия.

Виктория Усик:

Этот аппарат улучшает кровообращение в месте воздействия, убирает отечность, улучшает трофику ткани, регенерацию и снимает болевой синдром. Человек ощущает улучшение уже после второй-третьей процедуры. Еще один современный метод лечения – вытяжение позвоночника, или прощайте мышечные спазмы.