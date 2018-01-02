«Создать позитивную обстановку – это большой шаг к успеху нашей основной работы». Репортаж из РНПЦ детской хирургии

На фасаде Республиканского научно-практического центра детской хирургии можно увидеть символичный логотип. Переступив порог этого специализированного учреждения, маленькие пациенты попадают в заботливые руки врачей, которые помогают малышам обрести светлое будущее без болезней.

Александр Махлин, заместитель директора по лечебной работе РНПЦ детской хирургии:

Все настроены на то, что хирургия и дети – это вещи такие тяжёлые, очень агрессивные. И нам очень хотелось, чтобы в нашем центре создавалась, особенно когда ребёнок обращается, спокойная обстановка. И нам в этом деле помогают творческие работники. Нам большую помощь в создании нашего фирменного стиля оказала дипломница училища колледжа искусств Михайловская Ксения. Она разработала нам фирменный стиль, который вы видели при входе в наш центр.

Помочь создать уютную обстановку в стенах самого учреждения накануне Нового года решила и фотохудожница Юлия Войнич. Она подарила научно-практическому центру детской хирургии 12 своих лучших работ. Теперь маленькие пациенты вместе с родителями перед посещением специалистов могут полюбоваться красочными детскими портретами.

Юлия Войнич, фотохудожник:

Мне самой, моим близким неоднократно приходилось обращаться в РНПЦ детской хирургии. Я точно знаю, что здесь работают самые лучшие специалисты. В этих холлах зачастую собирается много пациентов, которые ожидают своей очереди на приём. И не хотелось бы, чтобы вот эти моменты ожидания омрачали голые больничные стены. Пусть на них будут яркие цветовые пятна и моменты, которые вызывают положительные эмоции.

Ежегодно в Республиканский научно-практический центр детской хирургии обращаются около тридцати тысяч юных белорусов. Всем им оказывается квалифицированная помощь. Некоторым пациентам с хирургической патологией требуется проведение сложных операций. Как признаются специалисты, во многом процесс выздоровления зависит и от позитивного настроя.

Александр Махлин:

Вот эта добрая, позитивная обстановка, которая складывается, она влияет на настроение родителей, которая тут же передаётся на настроение детей. И, конечно, такие дети и быстрее выздоравливают, и легче переносят хирургические вмешательства. Создать такую позитивную обстановку – это большой шаг к успеху нашей основной работы. Чтобы вызвать детские улыбки, особенно накануне самого доброго и светлого праздника, сотрудники центра как следует постарались: украсили коридоры, палаты, нарядили новогодние ёлки.