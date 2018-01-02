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«Создать позитивную обстановку – это большой шаг к успеху нашей основной работы». Репортаж из РНПЦ детской хирургии

02 января 2018 11:29
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На фасаде Республиканского научно-практического центра детской хирургии можно увидеть символичный логотип. Переступив порог этого специализированного учреждения, маленькие пациенты попадают в заботливые руки врачей, которые помогают малышам обрести светлое будущее без болезней.

«Создать позитивную обстановку – это большой шаг к успеху нашей основной работы». Репортаж из РНПЦ детской хирургии -1

Александр Махлин, заместитель директора по лечебной работе РНПЦ детской хирургии:
Все настроены на то, что хирургия и дети – это вещи такие тяжёлые, очень агрессивные. И нам очень хотелось, чтобы в нашем центре создавалась, особенно когда ребёнок обращается, спокойная обстановка. И нам в этом деле помогают творческие работники. Нам большую помощь в создании нашего фирменного стиля оказала дипломница училища колледжа искусств Михайловская Ксения. Она разработала нам фирменный стиль, который вы видели при входе в наш центр.

«Создать позитивную обстановку – это большой шаг к успеху нашей основной работы». Репортаж из РНПЦ детской хирургии -4

Помочь создать уютную обстановку в стенах самого учреждения накануне Нового года решила и фотохудожница Юлия Войнич. Она подарила научно-практическому центру детской хирургии 12 своих лучших работ. Теперь маленькие пациенты вместе с родителями перед посещением специалистов могут полюбоваться красочными детскими портретами.

«Создать позитивную обстановку – это большой шаг к успеху нашей основной работы». Репортаж из РНПЦ детской хирургии -7

«Создать позитивную обстановку – это большой шаг к успеху нашей основной работы». Репортаж из РНПЦ детской хирургии -9

«Создать позитивную обстановку – это большой шаг к успеху нашей основной работы». Репортаж из РНПЦ детской хирургии -11

Юлия Войнич, фотохудожник:
Мне самой, моим близким неоднократно приходилось обращаться в РНПЦ детской хирургии. Я точно знаю, что здесь работают самые лучшие специалисты. В этих холлах зачастую собирается много пациентов, которые ожидают своей очереди на приём. И не хотелось бы, чтобы вот эти моменты ожидания омрачали голые больничные стены. Пусть на них будут яркие цветовые пятна и моменты, которые вызывают положительные эмоции.

«Создать позитивную обстановку – это большой шаг к успеху нашей основной работы». Репортаж из РНПЦ детской хирургии -14

Ежегодно в Республиканский научно-практический центр детской хирургии обращаются около тридцати тысяч юных белорусов. Всем им оказывается квалифицированная помощь. Некоторым пациентам с хирургической патологией требуется проведение сложных операций. Как признаются специалисты, во многом процесс выздоровления зависит и от позитивного настроя.

«Создать позитивную обстановку – это большой шаг к успеху нашей основной работы». Репортаж из РНПЦ детской хирургии -17

«Создать позитивную обстановку – это большой шаг к успеху нашей основной работы». Репортаж из РНПЦ детской хирургии -19

Александр Махлин:
Вот эта добрая, позитивная обстановка, которая складывается, она влияет на настроение родителей, которая тут же передаётся на настроение детей. И, конечно, такие дети и быстрее выздоравливают, и легче переносят хирургические вмешательства. Создать такую позитивную обстановку – это большой шаг к успеху нашей основной работы.

Чтобы вызвать детские улыбки, особенно накануне самого доброго и светлого праздника, сотрудники центра как следует постарались: украсили коридоры, палаты, нарядили новогодние ёлки.

«Создать позитивную обстановку – это большой шаг к успеху нашей основной работы». Репортаж из РНПЦ детской хирургии -22

Александр Махлин:
У нас проходят утренники, на которых поздравляют и приезжают клоуны, и приезжают работники каких-то художественных коллективов, которые поздравляют детей и проводят новогодние праздники. Если ребёнок оказался в больнице, то это не значит, что он не оказался около новогодней ёлки.

«Создать позитивную обстановку – это большой шаг к успеху нашей основной работы». Репортаж из РНПЦ детской хирургии -25

# Здоровье # Фотофакт # Александр Махлин # Здоровье # Медицина # Юлия Войнич

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