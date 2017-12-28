Простые советы от диетолога: как не поправиться в новогодние праздники?

Скоро Новый год, но неизвестно, как он отразится на нашей фигуре. Стоило ли сидеть на изнурительных диетах, считать калории и заниматься фитнесом, чтобы за одну ночь набрать сброшенные килограммы?! Для того, чтобы оставаться в форме после новогодних застолий, мы предлагаем несколько простых советов от специалистов.

Анастасия Курьянович, диетолог:

Главное не пропускать завтрак, а также не голодать в течение дня. Достаточное употребление воды поможет не перепутать жажду с чувством голода и, как следствие, не переесть.

Хотя праздничный стол с множеством вкуснейших блюд, оригинальных салатов и восхитительных десертов располагает к тому, чтобы расслабиться. При соблюдении этих незамысловатых хитростей на вашей талии не появятся лишние сантиметры.

Анастасия Курьянович:

Начинать трапезу лучше с салата. Это поможет успокоить аппетит при виде вкусняшек на праздничном столе. Во время пиршества можно отдать предпочтение только мясным или только рыбным блюдам. Таким образом, уменьшить вероятность съесть лишнее. А перед тем, как попробовать, насладитесь ароматом.

Важно помнить, ради чего устраивается праздничный вечер, ведь главное – общение и получение положительных эмоций в кругу друзей и родных. Поэтому подготовьте пару весёлых историй или конкурсов, так у вас будет меньше времени на еду.

Анастасия Курьянович:

При хорошем пережёвывании пищи насыщение наступает быстрее, и ускоряется обмен веществ. Можно выпить чашечку зелёного чая.