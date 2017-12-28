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Простые советы от диетолога: как не поправиться в новогодние праздники?

28 декабря 2017 06:57
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Скоро Новый год, но неизвестно, как он отразится на нашей фигуре. Стоило ли сидеть на изнурительных диетах, считать калории и заниматься фитнесом, чтобы за одну ночь набрать сброшенные килограммы?! Для того, чтобы оставаться в форме после новогодних застолий, мы предлагаем несколько простых советов от специалистов.

Простые советы от диетолога: как не поправиться в новогодние праздники? -1

Анастасия Курьянович, диетолог:
Главное не пропускать завтрак, а также не голодать в течение дня. Достаточное употребление воды поможет не перепутать жажду с чувством голода и, как следствие, не переесть.

Простые советы от диетолога: как не поправиться в новогодние праздники? -4

Хотя праздничный стол с множеством вкуснейших блюд, оригинальных салатов и восхитительных десертов располагает к тому, чтобы расслабиться. При соблюдении этих незамысловатых хитростей на вашей талии не появятся лишние сантиметры.

Простые советы от диетолога: как не поправиться в новогодние праздники? -7

Анастасия Курьянович:
Начинать трапезу лучше с салата. Это поможет успокоить аппетит при виде вкусняшек на праздничном столе.

Во время пиршества можно отдать предпочтение только мясным или только рыбным блюдам. Таким образом, уменьшить вероятность съесть лишнее. А перед тем, как попробовать, насладитесь ароматом.

Простые советы от диетолога: как не поправиться в новогодние праздники? -10

Важно помнить, ради чего устраивается праздничный вечер, ведь главное – общение и получение положительных эмоций в кругу друзей и родных. Поэтому подготовьте пару весёлых историй или конкурсов, так у вас будет меньше времени на еду.

Простые советы от диетолога: как не поправиться в новогодние праздники? -13

Простые советы от диетолога: как не поправиться в новогодние праздники? -15

Анастасия Курьянович:
При хорошем пережёвывании пищи насыщение наступает быстрее, и ускоряется обмен веществ. Можно выпить чашечку зелёного чая.

Простые советы от диетолога: как не поправиться в новогодние праздники? -18

Тщательно пережёвывайте каждый кусочек 15-20 раз и наслаждайтесь вкусом любимых блюд. После плотного ужина необходимо съесть дольку лимона. Лимон благотворно влияет на организм и расщепляет жиры. И не забудьте про разгрузочный день на следующее утро. Это трудно, ведь после праздника осталось так много вкусного. Но лучше пить кефир и есть яблоки или другие фрукты. Побольше общайтесь и танцуйте, и есть будет просто некогда. 

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