Простые советы от диетолога: как не поправиться в новогодние праздники?
Скоро Новый год, но неизвестно, как он отразится на нашей фигуре. Стоило ли сидеть на изнурительных диетах, считать калории и заниматься фитнесом, чтобы за одну ночь набрать сброшенные килограммы?! Для того, чтобы оставаться в форме после новогодних застолий, мы предлагаем несколько простых советов от специалистов.
Анастасия Курьянович, диетолог:
Главное не пропускать завтрак, а также не голодать в течение дня. Достаточное употребление воды поможет не перепутать жажду с чувством голода и, как следствие, не переесть.
Хотя праздничный стол с множеством вкуснейших блюд, оригинальных салатов и восхитительных десертов располагает к тому, чтобы расслабиться. При соблюдении этих незамысловатых хитростей на вашей талии не появятся лишние сантиметры.
Анастасия Курьянович:
Начинать трапезу лучше с салата. Это поможет успокоить аппетит при виде вкусняшек на праздничном столе.
Во время пиршества можно отдать предпочтение только мясным или только рыбным блюдам. Таким образом, уменьшить вероятность съесть лишнее. А перед тем, как попробовать, насладитесь ароматом.
Важно помнить, ради чего устраивается праздничный вечер, ведь главное – общение и получение положительных эмоций в кругу друзей и родных. Поэтому подготовьте пару весёлых историй или конкурсов, так у вас будет меньше времени на еду.
Анастасия Курьянович:
При хорошем пережёвывании пищи насыщение наступает быстрее, и ускоряется обмен веществ. Можно выпить чашечку зелёного чая.
Тщательно пережёвывайте каждый кусочек 15-20 раз и наслаждайтесь вкусом любимых блюд. После плотного ужина необходимо съесть дольку лимона. Лимон благотворно влияет на организм и расщепляет жиры. И не забудьте про разгрузочный день на следующее утро. Это трудно, ведь после праздника осталось так много вкусного. Но лучше пить кефир и есть яблоки или другие фрукты. Побольше общайтесь и танцуйте, и есть будет просто некогда.