Советы врача-терапевта Андрея Десятниченко: секреты здоровых и красивых ног

Туфельки на каблуках - слабость многих женщин. Когда она идёт в такой обуви по улице - она всегда выглядит прекрасно, и это поднимает ей настроение. Многим из нас приходится ходить в одной и той же обуви до самого вечера, когда мы возвращаемся домой, настроение уже не такое радужное, хочется поскорее снять эти красивые туфли и возникает одно желание: одеть растоптанные тапочки.

Летом обувь на каблуках особенно опасна. В эту пору такую нагрузку могут выдержать только сильные ножки. Слабым же грозит масса проблем. Но стоит уделить своим ногам пару минут в день и проблему как рукой сняло! Что советуют профессионалы?

А вот что: чтобы каблуки не навредили - тренируйте мышцы. Несколько минут в день ходите вперед и назад. Сначала на носочках, потом - на пятках. Это укрепит икроножные мышцы. Делайте гимнастику для ног как можно чаще. Также в тренировке может помочь обычная баночка. Перекатывайте ее двумя ступнями то вперед, то назад.

Андрей Десятниченко, врач-терапевт:

Самый лучший вариант, это придя домой лечь на диван и поднять ноги на некоторое время. И самый простой способ - это сделать небольшую процедуру с двумя тазиками: один с теплой водой, другой - с холодной. Подержать ноги в одном и в другом. Это улучшит кровообращение. Повысит тонус сосудов.

В жару ноги отекают больше обычного. Поэтому, придя домой, ополаскивайте ноги теплой водой. Налаживайте кровообращение сосудов. Для этого добавляйте в ванночку морскую соль. Она поможет быстро снять усталость. Пару капель ароматизированного любимого масла поднимут вам настроение и успокоят усталые ноги, а охлаждает лучше всего крем с ментолом и конским каштаном. Разомните ноги массирующими движениями и втирайте крем.

Как утверждают специалисты, после таких процедур вы будете крепко спать, а утром снова сможете встать на каблуки.