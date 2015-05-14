От чего портится зрение и что вредно для наших глаз?

Энштейн или Мерилин Монро? По поводу изображения на этой картинке могут быть два противоположных мнения. Люди с хорошим зрением увидят здесь Энтштейна, близорукие - Мерилин Монро.

У близорукого человека, как правило глаз имеет неправильную удлиненную форму, поэтому изображение фокусируется не на сетчатке, а перед ней. В результате, те предметы, которые находятся вдали выглядят расплывчатыми. По статистике треть белорусов близорукие, для сравнения в Японии этот показатель дошел до 70%. нас тоже ожидает такая перспектива.

Эволюции сопротивляться сложно, но кое-что все-таки можно сделать. Особенно это касается развития близорукости у детей. В период роста глаза, это период до 14 лет, очень важно создать условия, в которых риск развития близорукости будет минимальным. Если ребенок проводит основную часть времени уткнувшись в монитор, глаз вынужден будет приспособиться к необходимости видеть на близком расстоянии. Это может стать одной из причин изменения его формы и как следствие развития близорукости.

Зрение можно испортить в любом возрасте, но взрослый глаз сложнее растянуть.

Генетическая предрасположенность, наследственность, особенности строения глаза - это факторы, на которые родители не могут повлиять, но создать благоприятные условия для развития здорового глаза - в силах каждого. Это общеизвестный комплекс мер. Начиная от полноценного питания, включая морковь и чернику, зрительной гимнастики, физической активности и времени, проведенном на свежем воздухе. Ученые разных стран доказали, что эти нехитрые правила позволят если не спасти от близорукости, то уменьшить ее степень наверняка.

Медицина - не математика. Ни один офтальмолог не может со стопроцентной гарантией говорить о вероятности развития и причинах близорукости у каждого конкретного ребенка, только предполагать и посоветовать, как минимизировать риски. Но даже мизерный шанс стоит использовать, когда речь идет о здоровье ребенка.