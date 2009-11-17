Ситуация с гриппом в Минской области на 17 ноября

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Минской области прошел.

15 ноября с симптомами простудных заболеваний обратились 1 тыс. 616 человек, в то время как 8 ноября - свыше 2,6 тыс. человек. По сравнению с 14 ноября отмечено снижение обращаемости на 11,3%. Пик заболеваемости пришелся на 9-13 ноября, в эту неделю число заболевших увеличилось на 16,9%. Приостановлен учебный процесс в 82 учреждениях образования. Больше всего в связи с отсутствием свыше 30% учеников и преподавательского состава закрыто школ на карантин в Слуцком районе.



За период мониторинга в столичном регионе лабораторно подтвержден диагноз «грипп А/Н1N1» в 28 случаях. Есть один смертельный случай от этого гриппа зафиксирован в Клецком районе, 5 человек умерли от пневмонии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.