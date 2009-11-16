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Минздрав: заболеваемость ОРВИ и гриппом в Беларуси снижается

16 ноября 2009 16:32
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В Беларуси отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Инна Карабан. По ее словам, анализ прошедшей недели показал, что ежедневно количество обращений по поводу ОРВИ снижалось в среднем на 15-17%. За неделю этот показатель составил 50,7%.

Проводимый комплекс противоэпидемических мероприятий, который включает продление каникул или приостановление учебного процесса, позволил снизить долю детей в общем количестве заболевших с 57,6% до 36%. Как отметила Инна Карабан, в настоящее время этот показатель наименьший за прошедший эпидемический период.

Всего за время мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом, с мая нынешнего года, зарегистрировано 165 лабораторно подтвержденных случаев пандемического гриппа A/H1N1. Это составляет 0,03% общего числа заболевших ОРВИ и гриппом в Беларуси.

# Грипп # Здоровье

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