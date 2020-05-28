Артериальная гипертензия. В чём причины и как предотвратить

Метаболический синдром, сахарный диабет, гипертония. Принято считать эти болезни возрастными. Однако стоит напрячься всем. Врачи утверждают: эти болезни не имеют возраста. Елена Мысливчик, эндокринолог 1 категории:

В группу риска входят люди, которые страдают артериальной гипертензией, имеют высокий уровень холестерина. Ожирение является таким основополагающим.

В настоящее время признаки метаболического синдрома можно встретить у 10–25% населения, распространение заболевания идёт на увеличение. Этот синдром в 2-4 раза повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а риск развития сахарного диабета повышается в 5-9 раз. Однако эксперты утверждают: снизить шанс развития неприятных болячек поможет правильное питание и активный образ жизни. Елена Мысливчик:

Питание должно быть направлено на то, чтобы человек тратил максимально энергию и получал как можно меньше калорий. Должна быть пища, которая богата клетчаткой. Обязательно в рацион нужно добавлять нежирные сорта мяса, рыбы. С помощью физических нагрузок мы можем контролировать уровень сахара в организме.

Гипертония стала наиболее распространенным хроническим заболеванием. Повышенное давление – главный фактор риска в развитии инсультов, инфаркта миокарда, повреждений сосудов, почек, потери зрения и других опасных заболеваний. Андрей Мистюкевич, кардиолог высшей категории:

В Республике Беларусь люди, страдающие артериальной гипертензией, около двух миллионов человек, соответственно, это 25-30%, а, по данным международных источников, гипертензия занимает достаточно большой сегмент – это 30-40%.

Причиной развития управляемой гипертонии становятся курение, избыточное употребление алкоголя, низкая физическая активность, соленая еда и постоянные стрессы. Неуправляемая гипертония, то, что врач не в силах изменить, обусловлена наследственными заболеваниями и возрастом. В борьбе с этим недугом также поможет умеренное и правильное питание и физические нагрузки. Андрей Мистюкевич:

Мы очень часто наблюдаем людей, например, семьи, у которых высокие цифры давления. Когда мы начинаем изучать и понимать, какая у них принадлежность к питанию, мы сразу же выясняем, что это люди, которые употребляют очень много соли – это один из основных факторов, которые влияют на повышение давления.

Диетологи тоже спешат внести свою лепту и утверждают: совсем отказываться от вредной, но такой вкусной еды просто непозволительно. Если уж захотелось съесть сочный гамбургер – пожалуйста, но один и раз в полгода. Важное место специалисты отводят и перекусам: вместо привычных бутербродов с копченой колбасой и прочими вредными вкусностями, диетологи советуют отдать предпочтение фруктам, овощам и йогуртам. Так ощущение сытости придёт быстрее и продержится дольше.

Марина Бондарович, диетолог:

У нас в желудке содержится соляная кислота. Если мы не будем кушать концентрированную жареную пищу, у нас будет обратная ситуация, т. е. мы получим ситуацию еще хуже. Поэтому жареного немножко тоже нужно. Вредных продуктов нет, есть плохое к ним отношение. Что такое соль? Натрий хлор, тургор клетки. Уберем соль полностью, станет заболеваний еще больше.