Болят и немеют руки при работе за компьютером? Эти эффективные упражнения помогут от этого избавиться

Большую часть времени мы проводим на работе и это сказывается на здоровье. Длительное сидение перед монитором, стрессы, малая подвижность могут привести к негативным последствиям или так называемому офисному синдрому.

Юлия Ерохова, невролог медицинского центра «Кравира»:

Это группа заболеваний, которая характерна для офисных сотрудников, приводящая к стойким изменениям в разных органах и системах. К этому могут привести частые длительные сидения, гиподинамия, работа за компьютером и длительная работа с мышкой. К ним относятся головные боли, нарушение со стороны органов зрения – сухость глаза, усталость и также заболевание сердечно-сосудистой системы, заболевания со стороны опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы – заболевания верхнего плечевого пояса, шейный отдел позвоночника, грудной отдел. Приводит и к венозным застойным изменениям в органах малого таза.

Один из наиболее распространенных офисных синдромов – это синдром запястного канала или, как еще его называют, «компьютерной мыши». Первый признак – покалывание и дискомфорт в области пальцев. Если боли начинают беспокоить по ночам – немедленно обратитесь к специалисту.

Юлия Ерохова:

Существует много разных способов для того, чтобы определить, есть ли у вас повреждение или поражение этого срединного нерва. Самый простой – если стали появляться похолодание ладоней, влажность ладоней или, наоборот, сухость – это то, что отвечает за вегетативные проявления. Также могут быть чувствительные – покалывание, боль, онемение, чувство «ползания мурашек», как правило, это первый и четвертый палец ладонной поверхности. Если появляются стреляющие боли в этой указанной зоне, значит какое-то поражение, скорее всего, в этой области, действительно, есть.

Для улучшения циркуляции крови в тканях кисти специалисты рекомендуют выполнять гимнастику для рук. Она состоит из упражнений на растяжку мышц и сухожилий. Вы можете делать ее до, после и во время работы.

Сожмите и разожмите пальцы в кулак – это позволит разогреть кисти.

Далее – сомкнутые руки вращайте по и против часовой стрелки. Старайтесь описывать полный круг. Следующее упражнение – на вытянутых руках сгибайте и разгибайте ладони. Можно увеличить амплитуду и поменять скорость.