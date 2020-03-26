«Сейчас у нас период активного солнца». Выбираем правильные средства с SPF-защитой

Дарья Секерич, корреспондент:

С наступлением весны мы с нетерпением ждем появления солнца, но, к сожалению, от него нужно защищаться, а как это делать правильно? Многие знают, что злоупотребление солнечными ваннами приводит к преждевременному старению и пигментации. Средства с SPF-защитой – отличное решение данной проблемы. Светлана Алексеева, врач-косметолог первой категории, заведующая медицинским центром:

Сейчас у нас период активного солнца, впереди лето. Для того, чтобы продлить молодость, нужно использовать солнцезащитное средство – это крем, который содержит солнцезащитный фактор SPF. Он показывает, во сколько увеличивается время пребывания на солнце до появления гиперемии – покраснения.

При выборе солнцезащитного средства важно знать, когда и какую использовать защиту от солнечных лучей. Светлана Алексеева:

Ультрафиолетовые лучи у нас представлены тремя видами: ультрафиолетовые лучи А, B и C. Ультрафиолетовые лучи С очень опасные, они экранируются озоновым слоем. Ультрафиолетовые лучи В – это те лучи, которые вызывают у нас загар. Если человек получает субэритемную дозу ультрафиолетовых лучей В – это очень хорошо и полезно, тогда стимулируется синтез витамина D, происходит выработка серотонина, гормона радости и счастья.

Существует два вида фильтров, которые борются с лучами солнца. У каждого из них есть свой подход к защите. Светлана Алексеева:

SPF-защита может быть в виде химических или физических фильтров. Химические могут защищать от ультрафиолетовых лучей А и В. Физические факторы защиты более предпочтительны, потому что они создают экран, который отражает ультрафиолетовые лучи А и В. Сейчас производители научились делать крема с физическим фактором защиты с диоксидами титана и цинка в виде наночастиц, у которых очень хорошие текстуры, которые не видны на коже, для девушек, которые очень любят тональные средства и минеральные тональные основы. Сейчас крем можно купить 3 в 1 – увлажнение, высокая степень защиты SPF 50 и минеральная тональная основа, которая естественно подчеркнет красоту.

Самые важные компоненты солнцезащитных средств справляются со своей работой практически одинаково. Светлана Алексеева:

Сейчас косметическая индустрия отказывается от вредных химических факторов защиты и делает выбор в пользу полезных, сейчас уже это безопасно. Что по правилам нанесения спреев, у нас есть SPF 15, 30 и 50. Несмотря на то, что, например, SPF 50 позволяет нам больше находиться на солнце, но мы потеем, мы вытираем лицо полотенцем, мы можем плавать и, соответственно, после каждого купания мы должны добавлять солнцезащитный крем. Если мы просто поехали за город, не плаваем и хорошо проводим время, у вас конная прогулка или пикник с друзьями, то каждые два часа нужно его добавлять.