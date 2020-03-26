Аллергия или простуда? Разбираемся с симптомами

Диана Лещенко, корреспондент:

Весна в Беларуси в этом году началась непривычно рано и вместе с первым теплом со слезами на глазах можно встречать сезон аллергии.

Аллергия по симптомам очень схожа с ОРВИ: все тот же насморк и кашель, поставить точный диагноз поможет специалист.

Галина Яценко, врач-аллерголог медицинского центра «Нордин»:

Вы обращаете внимание, что выходите на улицу, контакт с растениями сильнее и вы чувствуете, что у вас эта симптоматика нарастает. Самый главный такой признак аллергической реакции, когда зуд, т. е. у вас не просто насморк, не просто конъюнктивит, а у вас очень чешутся глаза, и очень чешется нос.

Чтобы избежать неприятных последствий, достаточно принять таблетку от аллергии при первых симптомах. Через час-полтора все как рукой снимет. Куда важнее не лечить, а предупредить недуг. Узнать, что именно вызывает реакцию, можно достаточно быстро и точно. Правда, это лучше отложить до осени.

Галина Яценко:

Проводятся, во-первых, кожные скарификационные пробы – это так называемые царапины на руке, так на все пыльцевые аллергены. И второе – это определение специфического иммуноглобулина Е. Проводятся они только в дни обострения.

Между тем, стоит помнить, что сезонная аллергия не всегда определяется с рождения. Симптомы могут застать врасплох в любом возрасте и при любых обстоятельствах.

Анна Крук, аллергик:

Первые симптомы, наверное, начали проявляться в подростковом возрасте. Мне племянница принесла небольшой букетик с дачи, я его нюхала-нюхала и, спустя полчаса, уже сидела со слезящимися глазами и насморком. Делала тест, выясняла, что это такое и узнала, что у меня аллергия.

Появление симптомов в позднем возрасте не значит, что раньше аллергии не было. Вы, скорее всего, не замечали. Кашель, насморк и слезящиеся глаза списывали на обычную простуду. В этом году из-за теплой весны врачи советуют не терять бдительность, травы и растения дадут о себе знать примерно на месяц раньше.