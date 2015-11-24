Сдаться или взять себя в руки? – «волшебная» перчатка стала спасением для парализованной женщины

Новости Шотландии. Большинство женщин наносят макияж, особо не задумываясь, как происходит данный процесс. А Карен Уоттс, наоборот, боялась, что больше никогда не сможет нанести помаду или подвести глаза карандашом...

Однажды Карен проснулась утром и поняла, что лежит на полу парализованная ниже линии грудной клетки.

Она никогда не забудет то ужасное февральское утро 2010 года.

Карен Уоттс:

Моя жизнь в одночасье изменилась. Вот я забираюсь на гору вместе со своей семьёй, а на следующий день я оказываюсь парализованной, прикованной к инвалидному креслу, вынужденная признать тот факт, что я больше никогда не смогу ходить. Всё, что я помню: я проснулась и не смогла пошевелиться.

С тех пор 57-летняя женщина должна была во всём полагаться на помощь других людей.

Но теперь, благодаря бионической перчатке и интенсивной терапии, она может есть, чистить зубы и делать макияж самостоятельно!

До появления инновационного устройства для лечения руки, которое управляется с помощью компьютера, Карен с большим трудом пошевелила левой рукой, а правой и вовсе не могла.

Карен Уоттс:

Я провела полгода в отделении больницы города Глазго, специализирующемся на лечении повреждений позвоночника. Врачи обнаружили, что у меня был артрит в шее и плечах, который привёл к тому, что кости вокруг спинного мозга в районе шеи затвердели.

Передо мной сразу же встал выбор: сдаться и жить несчастной жизнью или взять себя в руки и выжать максимум из ситуации. Что я и сделала.

Это было тяжёлое время для моей семьи. К такому никак нельзя подготовиться заранее. Поддержка семьи и друзей очень помогла мне в этом.