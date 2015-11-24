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Сдаться или взять себя в руки? – «волшебная» перчатка стала спасением для парализованной женщины

24 ноября 2015 09:04
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Новости Шотландии. Большинство женщин наносят макияж, особо не задумываясь, как происходит данный процесс. А Карен Уоттс, наоборот, боялась, что больше никогда не сможет нанести помаду или подвести глаза карандашом...

Однажды Карен проснулась утром и поняла, что лежит на полу парализованная ниже линии грудной клетки.

Она никогда не забудет то ужасное февральское утро 2010 года.

Карен Уоттс:
Моя жизнь в одночасье изменилась. Вот я забираюсь на гору вместе со своей семьёй, а на следующий день я оказываюсь парализованной, прикованной к инвалидному креслу, вынужденная признать тот факт, что я больше никогда не смогу ходить. Всё, что я помню: я проснулась и не смогла пошевелиться.

С тех пор 57-летняя женщина должна была во всём полагаться на помощь других людей. 

Но теперь, благодаря бионической перчатке и интенсивной терапии, она может есть, чистить зубы и делать макияж самостоятельно! 

До появления инновационного устройства для лечения руки, которое управляется с помощью компьютера, Карен с большим трудом пошевелила левой рукой, а правой и вовсе не могла.

Карен Уоттс:
Я провела полгода в отделении больницы города Глазго, специализирующемся на лечении повреждений позвоночника. Врачи обнаружили, что у меня был артрит в шее и плечах, который привёл к тому, что кости вокруг спинного мозга в районе шеи затвердели.

Передо мной сразу же встал выбор: сдаться и жить несчастной жизнью или взять себя в руки и выжать максимум из ситуации. Что я и сделала. 

Это было тяжёлое время для моей семьи. К такому никак нельзя подготовиться заранее. Поддержка семьи и друзей очень помогла мне в этом.

Сдаться или взять себя в руки? – «волшебная» перчатка стала спасением для парализованной женщины-1

Женщина признаёт, что особая перчатка, которая выглядит как предмет из научно-фантастических фильмов, помогла ей начать жить заново.

Карен Уоттс:
Мне кажется, что мои руки как будто снова ожили. Я даже не могу передать словами, что я чувствую, снова имея возможность наносить макияж, чистить зубы и даже выпить бокал вина. С тех пор, как я болею, такая своего рода независимость – это исполнение моей мечты.

В больнице Карен помог доктор Лесли Уоллес, специалист по реабилитации пациентов с травмами конечностей.

Карен Уоттс:
С Лесли я шла на поправку семимильными шагами. Сначала правая рука неподвижно висела вдоль тела, но прошло совсем немного времени, и я смогла ей пошевелить. Выписавшись из больницы, я работала с Лесли уже дома. Результаты не заставили себя ждать: каждый раз, когда я надевала перчатку, я чувствовала себя всё сильнее. 

Я полностью приняла тот факт, что моя жизнь больше не будет прежней,

и я никогда не смогу понянчить внуков. Но

я позитивный человек, я научилась жить с этим и справляться.

Благодаря перчатке и моему удивительному терапевту, я могу ходить на семейные обеды и есть без посторонней помощи. Мелочи значат очень много.

Дерек Джонс, руководитель компании Anatomical Concepts, которая поставила эту перчатку в Шотландию:
Мы нашли эту перчатку в Италии, сейчас мы пытаемся распространить эти устройства по всей Великобритании. Случай Карен является доказательством того, как может измениться жизнь человека благодаря развитию технологий в мире медицины.

Перевод: Светлана Конашевская

# Здоровье # Заболевания

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