Эпидемиолог об «омикроне»: наша иммунная система ещё не адаптирована к нему, нужна вакцинация

Новости Беларуси. «Омикрон» продолжает захватывать новые территории. О наличии штамма сообщают как минимум 23 страны. Некоторые государства спешат закрыть границы, отменяют авиарейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за нового штамма коронавируса некоторые страны хотят снова закрыть границы. ВОЗ их отговаривает, и вот почему – читайте здесь.
Ольга Шерснева, СТВ:
Как распространяется «омикрон» и чем он опасен? Работают ли вакцины от COVID-19 против нового штамма? Мы спросили у заведующей кафедрой эпидемиологии БГМУ.
Рубрика «Мнение» далее в эфире.
Ирина Вальчук, кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой эпидемиологии БГМУ:
Проблема мутаций у вирусов – это проблема не новая, достаточно хорошая известная, изученная, ну и в общем-то знакомая нам. Эта проблема существует у вируса гриппа. Мы знаем, что ежегодно в циркуляцию приходят новые, антигенно измененные штаммы, собственно, что и требует проведения обязательной ежегодной вакцинации актуализированными вакцинами. Проблема антигенной изменчивости характерна и для целого ряда других заболеваний. Это энтеровирусные инфекции, ротовирусные инфекции, вирусный гепатит С, вирус иммунодефицита человека.
В отношении коронавирусной инфекции – вирус пытается выжить как биологический вид, как биологический агент в природе и включает для это наиболее популярный механизм адаптации – это генетическая изменчивость. Благодаря генетической изменчивости, в разные страны, на разные континенты, в группы населения приходят новые антигенно измененные штаммы, к которым, к сожалению, наша иммунная система еще не адаптирована. Наша иммунная система с ними не встречалась. В европейском регионе и в нашей республике в подавляющем большинстве циркулирует дельта-штамм. В отношении штамма «омикрон» те данные, которые есть в настоящее время, скорее свидетельствуют против, чем за, его возможности к мощному эпидемическому распространению. В мире зарегистрировано около 100 случаев, все они имеют достаточно легкое и мягкое клиническое течение. В данный момент нет ни одного летального исхода. Большинство случаев заболевания, обусловленные штаммом «омикрон», регистрируются в Южно-Африканской Республике. В европейском регионе есть единичные завозные случаи. Система эпидемиологического надзора, контроля и профилактики стран европейского региона должна быть в состоянии повышенной готовности. Но в настоящее время, еще раз хочу повториться, угрозы к эпидемическому распространению, к тому, что этот штамм займет экологическую нишу, станет доминирующим и вытеснит данный вариант, нет.
Ирина Вальчук:
С чем связана угроза штамма «омикрон»? Он имеет большое количество различных мутаций, около 50, в S-белке вируса и в области рецептор-связывающего домена. Это тот участок, при помощи которого вирус связывается с рецептором наших клеток. А какую же роль вирусу сыграет такое количество мутаций? Повысит его агрессивность, повысит его способность проникать в наши клетки, или же, наоборот, такое количество мутаций ослабит вирус и сделает его менее успешным с позиции укоренения и циркуляции в человеческой популяции? Этот вопрос в настоящее время изучается. Но, опять-таки, с эпидемиологических позиций крайне важно соблюдать все те меры профилактики, которые отработаны и которые успешно функционируют в нашей стране. Проблема образования новых штаммов, генетические мутации, антигенно измененные варианты и те последствия, которые могут быть с ними сопряжены. Так вот, создание коллективного иммунитета, создание иммунной прослойки – это и есть мощнейшее противодействие формированию вот таких новых мутантных агрессивных антигенно измененных штаммов. Чем большее количество людей будет вакцинировано, чем больше охват вакцинопрофилактикой в одной и другой стране мы успеем создать, тем меньше вероятности, что коронавирус будет мутировать, будут образовываться новые варианты. Поэтому вопросы вакцинации, тактика вакцинации, специфической профилактики являются крайне важными.