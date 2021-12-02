Эпидемиолог об «омикроне»: наша иммунная система ещё не адаптирована к нему, нужна вакцинация

Ирина Вальчук, кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой эпидемиологии БГМУ:

Проблема мутаций у вирусов – это проблема не новая, достаточно хорошая известная, изученная, ну и в общем-то знакомая нам. Эта проблема существует у вируса гриппа. Мы знаем, что ежегодно в циркуляцию приходят новые, антигенно измененные штаммы, собственно, что и требует проведения обязательной ежегодной вакцинации актуализированными вакцинами. Проблема антигенной изменчивости характерна и для целого ряда других заболеваний. Это энтеровирусные инфекции, ротовирусные инфекции, вирусный гепатит С, вирус иммунодефицита человека.

В отношении коронавирусной инфекции – вирус пытается выжить как биологический вид, как биологический агент в природе и включает для это наиболее популярный механизм адаптации – это генетическая изменчивость. Благодаря генетической изменчивости, в разные страны, на разные континенты, в группы населения приходят новые антигенно измененные штаммы, к которым, к сожалению, наша иммунная система еще не адаптирована. Наша иммунная система с ними не встречалась. В европейском регионе и в нашей республике в подавляющем большинстве циркулирует дельта-штамм. В отношении штамма «омикрон» те данные, которые есть в настоящее время, скорее свидетельствуют против, чем за, его возможности к мощному эпидемическому распространению. В мире зарегистрировано около 100 случаев, все они имеют достаточно легкое и мягкое клиническое течение. В данный момент нет ни одного летального исхода. Большинство случаев заболевания, обусловленные штаммом «омикрон», регистрируются в Южно-Африканской Республике. В европейском регионе есть единичные завозные случаи. Система эпидемиологического надзора, контроля и профилактики стран европейского региона должна быть в состоянии повышенной готовности. Но в настоящее время, еще раз хочу повториться, угрозы к эпидемическому распространению, к тому, что этот штамм займет экологическую нишу, станет доминирующим и вытеснит данный вариант, нет.