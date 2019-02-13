«Санаторий «Ружанский» подготовил подарочные сертификаты для мужчин и женщин: какие процедуры можно сделать?

В конце зимы многие женщины жалуются на апатию и плохое самочувствие. А уж о внешности и говорить не приходится: центральное отопление высушило и без того бледную кожу, волосы под шапкой потеряли блеск, над брюками предательски нависают жировые запасы. А ведь совсем скоро весна, праздники, и так хочется быть в хорошей форме.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор ОАО «Санаторий «Ружанский» Брестской области – Владимир Карпечкин и врач-косметолог ОАО «Санаторий «Ружанский» Брестской области – Лилия Микутик. Есть ли какие-то подарочные сертификаты? Как это может произойти? Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский» Брестской области:

Да, мы готовим специальные предложения для женщины, мы готовим целый комплекс SPA-услуг и ознакомиться наши женщины смогут в самые ближайшие дни, на нашем сайте.

Какими процедурами вы можете побаловать женщин в санатории? Лилия Микутик, врач-косметолог ОАО «Санаторий «Ружанский» Брестской области:

У нас в косметологическом кабинете проводится широкий спектр процедур, которые направлены, действительно, на то, чтобы поддержать и подчеркнуть естественную красоту женщин в любом возрасте. Для этих целей применяются программы биоревитализации – это инъекционная техника, введение гиалуроновой кислоты для того, чтобы увлажнить кожу, улучшить её тургор, придать свежесть. Корректируются инъекциями гиалуроновой кислоты носогубные складки, увлажняются губы, подчёркивается контур губ. Используются инъекции ботулотоксина, препаратами нейронокс или диспорт, которые сертифицированы в Беларуси, эти препараты блокируют мимические морщины, гусиные лапки, межбровную область и горизонтальные морщины лба. Имеется широкий спектр масок, расслабляющего массажа, питательные маски, маски пластифицирующие водорослевые. Применяются программы в виде легких пилингов с масками, используются инъекции углекислого газа – это один из методов мезотерапии, достаточно бюджетный вариант, недорогая процедура. Для того, чтобы улучшить состояние кожи, насыщая кислородом, простимулировать синтез собственного коллагена клетками кожи.

Есть ещё и безинъекционная карбокситерапия для тех, кто не готов к уколам, кто боится или имеются противопоказания. Для этого существуют другие поверхностные программы ухода, благодаря которым кожа обновится.

Какие процедуры есть для мужчин? Владимир Карпечкин:

В структуре комплекса есть прекрасный тренажёрный зал, где представлены тренажёры на все группы мышц. Хорошие инструкторы, подготовленные люди поработают с вами и мужчина может скорректировать свою фигуру по своему усмотрению.

В структуре водно-спортивного комплекса имеется мощная SPA-зона. Это два бассейна: большой и малый, гейзеры, пушки, пять саун на любой выбор.

Лилия Микутик:

Существует большое количество обёртываний для мужчин, которые проводятся в SPA-капсуле. Большой выбор ванн: медовые; массаж стоп камнями, малайзийский массаж – это тоже очень хорошо обновляет эпидермис, улучшает тургор, увлажняет, снимает напряжение мышечное и нервное.