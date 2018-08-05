«Самое необходимое – не листва, а корень». Как выращивают валериану в Беларуси?
Новости Беларуси. Совхоз «Большое Можейково» единственное в Беларуси государственное предприятие, которое занимается выращиванием лечебных трав, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Юрий Белявский, директор КСУП «Совхоз «Большое Можейково»:
Самое необходимое, что здесь есть, не листва, а корень, который содержит больше экстрактивных веществ.
Знаменитая валерьянка, такой до банальности привычный препарат домашней аптечки. Но, оказывается, выращивание этого корня – невероятно сложная задача. Химию добавлять нельзя, сажается растение вручную, несколько раз прополка, опять же вручную.
В конце октября уборка – нетрудно догадаться, что тоже без помощи автотехники. По словам директора хозяйства Юрия Белявского, на тяжёлый труд всё меньше желающих.
Юрий Белявский:
Ещё лет 10 назад данная площадь занимала около 200 гектаров. Теперь мы возделывает только на 15 гектарах корень валерианы.
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Сократились площади под выращивание и других целебных культур. Четыре месяца назад совхоз получил регистрацию на производство биологически активных добавок. Это важный шаг, теперь реализовывать продукцию можно не только в государственных аптеках, но и в частных, даже в магазинах. И если наши восточные соседи делают чайные фильтр-пакетики из отходов ромашки (которые по-дешёвке покупают в этом же белорусском совхозе), то в Большом Можейково решили отказаться от подобных хитростей.
Тяжёлый ручной труд, высокие требования Минздрава к качеству, сложная регистрация лекарственного сырья, большие затраты на производство – одна только сушка существенная статья расходов. По мнению Юрия Белявского, всё это сказывается на цене наших препаратов. Сложно конкурировать с другими странами.
Юрий Белявский:
Россия покупает наше сырьё. Им достаточно. Даже наши первоначальные анализы им идут.
Цена и качество – как сделать, чтобы они не исключали друг друга? Здесь надеются на закон об органическом земледелии, который расставит все точки над i, это мировая практика. А пока планируют наладить импортозамещение. Изучают рынок, какие целебные травы поступает в нашу страну из-за границы, чтобы выращивать их самим. Ведь природная аптека Беларуси – это около 300 растений.