«Самое необходимое – не листва, а корень». Как выращивают валериану в Беларуси?

Новости Беларуси. Совхоз «Большое Можейково» единственное в Беларуси государственное предприятие, которое занимается выращиванием лечебных трав, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как использовать потенциал, который растёт под ногами? О силе лекарственных трав – репортаж СТВ

Юрий Белявский, директор КСУП «Совхоз «Большое Можейково»:

Самое необходимое, что здесь есть, не листва, а корень, который содержит больше экстрактивных веществ.

Знаменитая валерьянка, такой до банальности привычный препарат домашней аптечки. Но, оказывается, выращивание этого корня – невероятно сложная задача. Химию добавлять нельзя, сажается растение вручную, несколько раз прополка, опять же вручную.

В конце октября уборка – нетрудно догадаться, что тоже без помощи автотехники. По словам директора хозяйства Юрия Белявского, на тяжёлый труд всё меньше желающих. Юрий Белявский:

Ещё лет 10 назад данная площадь занимала около 200 гектаров. Теперь мы возделывает только на 15 гектарах корень валерианы. К ней ездят из Германии, Италии, Чехии. Как белорусский фитотерапевт лечит от недугов травами с участка

Сократились площади под выращивание и других целебных культур. Четыре месяца назад совхоз получил регистрацию на производство биологически активных добавок. Это важный шаг, теперь реализовывать продукцию можно не только в государственных аптеках, но и в частных, даже в магазинах. И если наши восточные соседи делают чайные фильтр-пакетики из отходов ромашки (которые по-дешёвке покупают в этом же белорусском совхозе), то в Большом Можейково решили отказаться от подобных хитростей.

Тяжёлый ручной труд, высокие требования Минздрава к качеству, сложная регистрация лекарственного сырья, большие затраты на производство – одна только сушка существенная статья расходов. По мнению Юрия Белявского, всё это сказывается на цене наших препаратов. Сложно конкурировать с другими странами.