«С утра чай горячий с пирогом. И поцелуй любимой». Как проснуться бодрым и что за новый биоритм – «голуби»?

Утро добрым бывает! Для одних просыпаться рано – это сущая пытка, для других – привычный образ жизни, но у каждого есть свои секреты, которые помогают чувствовать себя бодрее.

Минчане:

С утра чай, конечно же, горячий. С пирогом. И, конечно же, поцелуй любимой. Привычка. Уже вошло. Возраст такой, что уже не спится по утрам. Я думаю, крепкий кофе, мотивация, что день будет очень хороший, и, пожалуй, всё. Определяет закономерности в периодах сна и бодрствования наука хронобиология. Существуют записи, которые подтверждают, что раньше все люди были жаворонками. Учёные объясняют это тем, что человечество изначально ориентировано на солнечные ритмы. Только с появлением электричества стало возможно существование так называемых «сов».

Татьяна Горбат, кандидат медицинских наук:

Если мы говорим про биоритмы наступления сна, то мы говорим про «сов» и «жаворонков». То есть, люди привыкли ложиться, допустим, после полуночи, но позже вставать. Это – «совы», и «сов», как правило, порядка 10 процентов. «Жаворонков» несколько больше. Раньше встанешь – больше успеешь. Но не для всех такой принцип приемлем. Как поступить хронотипу «сова», если на работу вставать нужно рано? Первым делом специалисты советуют подумать, насколько устраивает человека такой режим? Ведь хронический недосып негативно сказывается не только на настроении, но и на физиологическом состоянии, в целом: давлении, пульсе, выработке желудочного сока.

Татьяна Горбат:

Детерминированы по световому дню вот эти биоритмы, вот именно про сон. Когда человек, как дневное существо, находится в постоянной темноте, то его период бодрствования увеличивается в темноте. Если человека постоянно содержать при свете, то его период бодрствования – он, всё равно, будет засыпать, потому что нужно восстановление, но его период бодрствования будет сокращаться. Это называется синдром Ашоффа. Стоит ли воспитывать в себе «жаворонков» – вопрос спорный. Тем более, что в последнее время все более распространённым становится такое понятие, как «голубь».

Минчанка:

Я – «голубь», скорее всего. Ну, я одинаково и утром хорошо встаю рано, могу и до поздней ночи работать. «Голуби» – это люди, которые не слишком привязаны к конкретному биоритму и вполне могут перестроиться из «сов» в «жаворонков». В среднем, адаптация организма занимает около трёх недель. Однако врачи предупреждают, что в отпуске человек, всё равно, возвращается к своему природному циклу.

Татьяна Горбат:

В небольшом проценте случаев есть люди, которые категорически не могут засыпать пораньше и просыпаться пораньше. Для них так легче и их биоритм, биохимические процессы, метаболические тоже под это подстроены. Этих людей очень мало и, как бы, им можно посочувствовать, что они не могут перестроиться. Не стоит кардинально менять свой биоритм, если это даётся слишком тяжело. Сейчас некоторые работодатели с пониманием относятся и к «совам», и к «жаворонкам», давая сотрудникам возможность работать удалённо и самим формировать режим сна.