Прямой эфир

«Качественная не только по показателям безопасности». Зачем, кроме маркировки ЕАЭС, на школьной одежде ещё белорусская?

13 августа 2018 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О стандартах и техрегламентах, касающихся женской одежды, рассказали в программе «Большой город».

Людмила Панкова, заведующий сектором инспекции Госстандарта по Минску и Минской области:
Хотелось бы отметить, что качество товара – это не только требования безопасности, но также и потребительские качества, которые включают в себя эксплуатационные характеристики и эстетические характеристики. Когда мы смотрим и выбираем продукцию, в первую очередь, мы заглядываем в маркировку. И мы видим, допустим, что продукция замаркирована знаком ЕАЭС, которая говорит о том, что продукция безопасная. Но, когда мы видим, что данная продукция также замаркирована и стандартами нашей страны, это говорит о том, что продукция качественная не только по показателям безопасности, но и по показателям внешнего вида, которые являются неотъемлемой частью, и также влияют на многие факторы.

Школьная одежда должна быть красивой.

Она должна быть очень комфортной и удобной. Поскольку ребёнок в этой одежде очень длительное время находится в школе.

# Школы в Беларуси # Здоровье # Людмила Панкова

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько можно отдыхать на шезлонге, чтобы не навредить здоровью?
13 августа 2018 09:43

Сколько можно отдыхать на шезлонге, чтобы не навредить здоровью?

«Желательно, чтобы ткань не была тёмных тонов»: врач рассказал, как выбрать шезлонг
13 августа 2018 09:36

«Желательно, чтобы ткань не была тёмных тонов»: врач рассказал, как выбрать шезлонг

«Мысленно повторяя, что ничего критичного не происходит»: психолог рассказала, как справиться с панической атакой
13 августа 2018 09:11

«Мысленно повторяя, что ничего критичного не происходит»: психолог рассказала, как справиться с панической атакой