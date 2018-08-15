Как не отравиться грибами и кому нельзя их есть? Рассказывает врач-гигиенист

Новости Беларуси. 26 человек отравились грибами с начала 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и маленькие дети, и пожилые люди. Больше всего случаев зафиксировано в столице, на втором месте оказалась Могилевская область.

Юрий Горенюк, врач-гигиенист Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Отравления, в основном, средней степени тяжести. Летальных исходов, к счастью, в этом году не было.

Нужно помнить, что грибы – продукт скоропортящийся, и после сбора нужно немедленно их сортировать. Запрещено употреблять в пищу грибы лицам с заболеваниями печени, обмена веществ, а также пожилым людям.

В 2017 году белорусские медики оказывали помощь более чем трехстам отравившимся грибами. В 2018 году из-за жаркой погоды грибов немного, поэтому и количество случаев заметно снизилось.