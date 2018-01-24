С чего начать и как правильно бегать утром зимой? Рекомендации тренеров

Бег – это физически подтянутое красивое тело. Бег зимой – еще и закаленные дыхательные органы и иммунная система! Мороз, конечно, щиплет за щеки. Но, его бояться – и вовсе на улицу не выходить! В этом деле главное продержаться первые дни, а после процесс увлечет так, что станет чуть ли не ежедневной привычкой.

С чего нужно начать, чтобы бегать по утрам? Павел Казаченок, руководитель Академии бега:

Принять решение, что вы завтра утром пойдете бегать. Это первое и самое важное. Далее очень важно правильно одеться. Первое – это майка, её лучше выбирать с технологией dryfit, которая отводит влагу, то есть не хлопчато-бумажная и не из хлопка. Следующее – это какая-то тёплая кофта, подойдет флисовая, которая согревает. И третий слой – это что-то ветрозащитное, например, ветровка. А на ноги вы можете одеть тайтсы, можете выбирать кроссовки именно для бега. Когда вы будете покупать их в магазине, они должны быть с маркировкой «running».

Павел, разумеется, опытный «боец», но голову и руки – держать в тепле обязательно! Перед пробежкой, как следует, высыпаемся: сон должен быть как минимум восьмичасовым. Не любите бегать на голодный желудок? За час до «марш-броска» подкрепитесь легкоусвояемыми продуктами, такими как овсяная каша, например. И не поленитесь сделать разминку, это важно!

На каком лучше покрытии бегать? Павел Казаченок:

Для бега существуют несколько активов покрытий. Первое – это бетонная плитка – самое неудобное покрытие для бега, особенно для тех, кто только хочет начать бегать. На втором месте по жёсткости – это асфальт. Для тех, кто только начинает бегать, я бы рекомендовал бегать по грунту, потому что это самое мягкое покрытие для бега.

Всего несколько минут такого «норматива» в мороз придадут ощущение эйфории, исчезнет подавленность и зимняя депрессия, нормализуется артериальное давление, повысится кровоток в костных тканях и разомнутся суставы.

Сколько нужно бегать новичкам? Павел Казаченок:

Если мы говорим о людях, которые только начинают бегать, то я бы рекомендовал начинать с 15 минут бега. Если во время пробежки вы чувствуете, что вам тяжело, то можно перейти на шаг. Зима – это отличный период для подготовки тела к лету. Качаем свои мышцы сейчас и сверкаем на солнечных пляжах летом. Как решиться девушке на такое экстремальное занятие? Евгения Левитан, руководитель фитнеса проекта:

Нужно захотеть, понять, зачем вы это делаете. Многие девушки хотят начать худеть, попрощаться с лишними килограммами и бег это, действительно, самый доступный способ.