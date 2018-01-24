С чего начать и как правильно бегать утром зимой? Рекомендации тренеров
Бег – это физически подтянутое красивое тело. Бег зимой – еще и закаленные дыхательные органы и иммунная система! Мороз, конечно, щиплет за щеки. Но, его бояться – и вовсе на улицу не выходить! В этом деле главное продержаться первые дни, а после процесс увлечет так, что станет чуть ли не ежедневной привычкой.
С чего нужно начать, чтобы бегать по утрам?
Павел Казаченок, руководитель Академии бега:
Принять решение, что вы завтра утром пойдете бегать. Это первое и самое важное. Далее очень важно правильно одеться. Первое – это майка, её лучше выбирать с технологией dryfit, которая отводит влагу, то есть не хлопчато-бумажная и не из хлопка. Следующее – это какая-то тёплая кофта, подойдет флисовая, которая согревает. И третий слой – это что-то ветрозащитное, например, ветровка. А на ноги вы можете одеть тайтсы, можете выбирать кроссовки именно для бега. Когда вы будете покупать их в магазине, они должны быть с маркировкой «running».
Павел, разумеется, опытный «боец», но голову и руки – держать в тепле обязательно! Перед пробежкой, как следует, высыпаемся: сон должен быть как минимум восьмичасовым. Не любите бегать на голодный желудок? За час до «марш-броска» подкрепитесь легкоусвояемыми продуктами, такими как овсяная каша, например. И не поленитесь сделать разминку, это важно!
На каком лучше покрытии бегать?
Павел Казаченок:
Для бега существуют несколько активов покрытий. Первое – это бетонная плитка – самое неудобное покрытие для бега, особенно для тех, кто только хочет начать бегать. На втором месте по жёсткости – это асфальт. Для тех, кто только начинает бегать, я бы рекомендовал бегать по грунту, потому что это самое мягкое покрытие для бега.
Всего несколько минут такого «норматива» в мороз придадут ощущение эйфории, исчезнет подавленность и зимняя депрессия, нормализуется артериальное давление, повысится кровоток в костных тканях и разомнутся суставы.
Сколько нужно бегать новичкам?
Павел Казаченок:
Если мы говорим о людях, которые только начинают бегать, то я бы рекомендовал начинать с 15 минут бега. Если во время пробежки вы чувствуете, что вам тяжело, то можно перейти на шаг.
Зима – это отличный период для подготовки тела к лету. Качаем свои мышцы сейчас и сверкаем на солнечных пляжах летом.
Как решиться девушке на такое экстремальное занятие?
Евгения Левитан, руководитель фитнеса проекта:
Нужно захотеть, понять, зачем вы это делаете. Многие девушки хотят начать худеть, попрощаться с лишними килограммами и бег это, действительно, самый доступный способ.
Как нужно дышать при беге, чтобы не заболеть?
Евгения Левитан:
Лучше всего дышать через нос, т.к. у нас воздух успевает прогреваться, и так мы с меньшей вероятностью простудим именно горло. Важно делать вдох через нос, а выдох как через нос, так и через рот. И дышать равномерно.
Стоит ли после пробежки принимать душ? Каким он должен быть?
Евгения Левитан:
Если после пробежки кто-то принимает холодный душ, то это просто герой! Я прибегаю, сразу принимаю горячий душ, греюсь там несколько минут. И, кстати, очень хорошо получается после холодного воздуха горячий душ – контрастный такой эффект. Это хорошо для сосудов и для кожи, обмена веществ в целом.
Как мы выяснили, бег не только позволяет сжечь лишние калории, но и помогает выработке гормона счастья, является микстурой от стрессов и депрессий, способствует выведению из организма вредных веществ, укрепляет сердечно-сосудистую систему и насыщает организм кислородом.