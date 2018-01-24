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С чего начать и как правильно бегать утром зимой? Рекомендации тренеров

24 января 2018 08:55
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Бег – это физически подтянутое красивое тело. Бег зимой – еще и закаленные дыхательные органы и иммунная система! Мороз, конечно, щиплет за щеки. Но, его бояться – и вовсе на улицу не выходить! В этом деле главное продержаться первые дни, а после процесс увлечет так, что станет чуть ли не ежедневной привычкой.

С чего начать и как правильно бегать утром зимой? Рекомендации тренеров-1

С чего нужно начать, чтобы бегать по утрам?

Павел Казаченок, руководитель Академии бега:
Принять решение, что вы завтра утром пойдете бегать. Это первое и самое важное. Далее очень важно правильно одеться. Первое – это майка, её лучше выбирать с технологией dryfit, которая отводит влагу, то есть не хлопчато-бумажная и не из хлопка. Следующее – это какая-то тёплая кофта, подойдет флисовая, которая согревает. И третий слой – это что-то ветрозащитное, например, ветровка. А на ноги вы можете одеть тайтсы, можете выбирать кроссовки именно для бега. Когда вы будете покупать их в магазине, они должны быть с маркировкой «running».  

С чего начать и как правильно бегать утром зимой? Рекомендации тренеров-4

Павел, разумеется, опытный «боец», но голову и руки – держать в тепле обязательно! Перед пробежкой, как следует, высыпаемся: сон должен быть как минимум восьмичасовым. Не любите бегать на голодный желудок? За час до «марш-броска» подкрепитесь легкоусвояемыми продуктами, такими как овсяная каша, например. И не поленитесь сделать разминку, это важно!

С чего начать и как правильно бегать утром зимой? Рекомендации тренеров-7

На каком лучше покрытии бегать?

Павел Казаченок:
Для бега существуют несколько активов покрытий. Первое – это бетонная плитка – самое неудобное покрытие для бега, особенно для тех, кто только хочет начать бегать. На втором месте по жёсткости – это асфальт. Для тех, кто только начинает бегать, я бы рекомендовал бегать по грунту, потому что это самое мягкое покрытие для бега.

С чего начать и как правильно бегать утром зимой? Рекомендации тренеров-10

Всего несколько минут такого «норматива» в мороз придадут ощущение эйфории, исчезнет подавленность и зимняя депрессия, нормализуется артериальное давление, повысится кровоток в костных тканях и разомнутся суставы.

С чего начать и как правильно бегать утром зимой? Рекомендации тренеров-13

Сколько нужно бегать новичкам?

Павел Казаченок:
Если мы говорим о людях, которые только начинают бегать, то я бы рекомендовал начинать с 15 минут бега. Если во время пробежки вы чувствуете, что вам тяжело, то можно перейти на шаг.  

Зима – это отличный период для подготовки тела к лету. Качаем свои мышцы сейчас и сверкаем на солнечных пляжах летом.

Как решиться девушке на такое экстремальное занятие?

Евгения Левитан, руководитель фитнеса проекта:
Нужно захотеть, понять, зачем вы это делаете. Многие девушки хотят начать худеть, попрощаться с лишними килограммами и бег это, действительно, самый доступный способ.

С чего начать и как правильно бегать утром зимой? Рекомендации тренеров-16

Как нужно дышать при беге, чтобы не заболеть?

Евгения Левитан:
Лучше всего дышать через нос, т.к. у нас воздух успевает прогреваться, и так мы с меньшей вероятностью простудим именно горло. Важно делать вдох через нос, а выдох как через нос, так и через рот. И дышать равномерно.

Стоит ли после пробежки принимать душ? Каким он должен быть?

Евгения Левитан:
Если после пробежки кто-то принимает холодный душ, то это просто герой! Я прибегаю, сразу принимаю горячий душ, греюсь там несколько минут. И, кстати, очень хорошо получается после холодного воздуха горячий душ – контрастный такой эффект. Это хорошо для сосудов и для кожи, обмена веществ в целом.

Как мы выяснили, бег не только позволяет сжечь лишние калории, но и помогает выработке гормона счастья, является микстурой от стрессов и депрессий, способствует выведению из организма вредных веществ, укрепляет сердечно-сосудистую систему и насыщает организм кислородом.

# Здоровье # Фотофакт # Мария Кронда # Здоровье # Павел Казаченок # Евгения Левитан

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