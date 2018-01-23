Что делать при гриппе и пневмонии? Рекомендации Минздрава

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Инна Карабан.

Какие симптомы пневмонии? Что делать для профилактики?

Инна Карабан, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Всегда пневмония развивается после какой-либо инфекции, которая есть в организме. Может быть где-то лёгкий насморк, или лёгкое такое покашливание и тот же трахеит. И мы на это не обращаем внимания, то вполне возможно, что инфекция может опуститься ниже в дыхательные пути и в лёгкие, может развиться пневмония. Это бывает редко, чаще все-таки идут симптомы и, конечно, температура повышается, но могут быть такие случаи. Все зависит от иммунной системы человека, т.е. если она реагирует бурно, то иммунная система работает. Если температуры нет, то это говорит о том, что наш организм не так борется, как надо бы.

Для профилактики того, чтобы не развивалась пневмония, нам нужно быть во влажных и прохладных помещениях, в отличие о того, что все любят укупориться, не проветривать. Сухой воздух позволяет всем микробам проникать в клетки и вызывать любые заболевания.

Что ожидать от этой зимы и весны?

Инна Карабан:

Грипп мы всегда ожидаем, потому что он достаточно непредсказуемая инфекция и вместе с тем, понимаете, его бы не было, если бы у нас как минимум 90% населения были привиты, тогда бы, вероятнее всего, гриппа не было бы в нашей стране. Но охват иммунопрофилактикой против гриппа, которую мы каждый год осуществляем, и в этом году тоже не менее 40% населения. Он позволяет сдерживать развитие эпидемического процесса гриппа. У нас в последнюю пару лет не было эпидемий гриппа как таковых, как раньше в предыдущие годы, когда мы делали целенаправленную работу по профилактике. Профилактика может помочь не заболеть тяжелым гриппом, потому что в легкой форме мы можем перенести.

Какие симптомы гриппа?

Инна Карабан:

Естественно, сразу высокая температура. В первые сутки она почти не сбивается. Высокая температура – 39 и выше. Врачи говорят о том, что даже 38,5 еще температуру сбивать не нужно, потому что это организм борется. Он должен бороться своими силами, своей иммунной системой. Потом присоединяются кашель и насморк, ломота в теле, светобоязнь, т.е. тяжело смотреть на свет, резь в глазах – все эти симптомы характерны для гриппа.

Копировать гриппозную инфекцию могут и другие вирусы, тот же вирус парагрипп. Он тоже может протекать с такой же высокой температурой.

Что делать, когда обнаружили у себя грипп?

Инна Карабан:

С высокой температурой лучше остаться дома, попробовать принять жаропонижающее и, если не помогает, то нужно вызвать врача.

Температура – это реакция организма на определенный вирус, и он температурой убивает вирус, который размножается в организме, поэтому сбивать температуру, если мы можем терпеть – не выше 39 градусов или 38,5 не стоит. Для того, чтобы иммунная система работала, наш организм боролся, нужны две вещи: чтобы наш организм потел, чтобы шла циркуляция потоотделения для того, чтобы органы охлаждались, потому что повышается не только внешняя температура, но и внутренних органов. Когда мама в наше время нас обтирали уксусом или во влажные полотенца укутывали, то это только внешняя причина снижения температуры кожи, но не внутренних органов, поэтому этого делать не стоит. Проще открыть форточку на микропроветривание для того, чтобы в комнате была прохладная температура до 20 градусов и влажный воздух. Влажный воздух как раз всегда помогает тому, чтобы у нас слизистая оболочка, особенно носа, не пересушивалась, потому что в сухую слизистую очень быстро внедряются все вирусы и микробы. Можно пользоваться оксолиновой мазью, тем же физраствором, который продаётся в аптеке, покупать флакончики и спрыскивать где-то каждый час, постоянно нужно держать нос во влажном состоянии. Поэтому те же препараты, которые идут как бы на уменьшение насморка, как мы считаем, вот прыснули, он высуши. Это не лечит, а только помогает пережить симптомы. Поэтому важно держать нос влажным не только когда больной, но и когда здоровый.