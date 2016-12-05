Рецепты здорового питания: готовим творожно-сырные шарики

Доброе утро! Меня зовут Наталья Чавко, а это моя правая и левая рука – Дмитрий, мы вдвоем уже два года занимаемся разработкой рецептов здорового питания, я придумываю, но, к сожалению, у меня нет такого кулинарного таланта, поэтому Дмитрий – это мои руки. Сегодня мы хотим подарить простой и довольно универсальный рецепт – творожно-сырные шарики.

Чтобы творог не был безвкусным, мы сюда добавляем немного оригано и сыра фета, фета, как известно, придает легкий соленый вкус, а оригано – это универсальная специя, которая известна тем, что прекрасно влияет на желудочно-кишечный тракт. Идеальный творог, который поможет нам соблюдать правильную калорийность и не перегружать наш организм – от 3 до 5%, который нам даст хорошее количество белка.

Мы приготовили несколько видов орешков, в каждый шарик положим сердцевинку – орешек.

Я сейчас для многих открою большой секрет – их надо вымачивать: мы избавляемся от фитиновой кислоты, которая мешает правильному усваиванию микроэлементов.

Мы получили правильные творожно-сырные шарики. Хочется, как для бриллианта сделать хорошую оправу. Прежде всего – это король среди всех ингредиентов – кунжут.

Авиценна называл одним из самых важных элементов питания человека, в древности был эликсир бессмертия и в любой из рецептов обязательно входил кунжут.

На самом деле, самым полезным семенем считается черное, потому что естественный цвет кунжутного семени – черный и для того, чтобы придать ему белую окраску, оно проходит определенную обработку. Мы берем несколько щипоток этого семени и кладем на нес-ко секунд на раскаленную сковороду без масла именно для того, чтобы при температуре аромат раскрылся, кунжут приобретет приятный ореховый аромат.

Второй вариант, который мы делаем не менее полезный – листовая зелень. Это огромный кладезь микроэлементов и витаминов для нашего организма.

Но самый позитивный шарик, который мы обмакиваем в не менее полезной посыпке – это сладкая паприка. Если ее насыпать очень много, то вы получите слишком яркий вкус, который может горчить, поэтому мы паприку присыпаем либо через мелкое ситечко либо в руках умелой хозяйки может прекрасно служить и щипоточка.