Ребёнок медленно растёт? Рассказываем, что ему съесть, сколько спать и каким спортом заняться

Маленькое счастье. Нередко родителей мучает вопрос, почему их ребёнок медленно растёт и отстает от своих сверстников? Причин несколько. Немаловажную роль играет генетика. Если мама и папа низкого роста, то их чадо в будущем может и не стать баскетболистом. К тому же, многое зависит от того, как протекала беременность, и гормонов

Елена Кислая, главный внештатный эндокринолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, заведующая детским эндокринологическим отделением УЗ «2-ая городская детская клиническая больница»:

Именно гормоны щитовидной железы у маленького ребёнка – год, два, до 3 лет – являются определяющими факторами среди гормонов, влияющих на рост. Есть такой волшебный гормон роста, от которого мы все растём. Вот он начинаем просыпаться после 2 лет и окончательно проснется годам к 3.

Рост – это своего рода индикатор здоровья ребёнка. Заболевания сердца, почек, надпочечников, желудочно-кишечного тракта, гипофиза и других органов могут оказывать влияние на прибавку в сантиметрах.

Елена Кислая:

До года ребёнка мы контролируем рост раз в месяц, до 3 лет – каждые 3 месяца. Если вдруг у нас оказалось серьёзное заболевание, у ребёнка есть дефицит гормона роста, то это прекрасно лечится. На сегодняшний день в Минске около 150 деток получают лечение гормоном роста. И конечный рост их не отличается от роста их сверстников.

Здесь самое главное – вовремя поставить диагноз и назначить грамотное лечение. Но к счастью, серьёзные проблемы с ростом встречаются не так часто – всего у 2-3% детей. Самой частая причина – так называемая конституциональная низкорослость. Некоторые мальчишки и девчонки выглядят меньше своих сверстников потому, что растут в собственном темпе. У них паспортный возраст опережает костный.