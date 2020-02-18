Ребёнок медленно растёт? Рассказываем, что ему съесть, сколько спать и каким спортом заняться
Маленькое счастье. Нередко родителей мучает вопрос, почему их ребёнок медленно растёт и отстает от своих сверстников? Причин несколько. Немаловажную роль играет генетика. Если мама и папа низкого роста, то их чадо в будущем может и не стать баскетболистом. К тому же, многое зависит от того, как протекала беременность, и гормонов
Елена Кислая, главный внештатный эндокринолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, заведующая детским эндокринологическим отделением УЗ «2-ая городская детская клиническая больница»:
Именно гормоны щитовидной железы у маленького ребёнка – год, два, до 3 лет – являются определяющими факторами среди гормонов, влияющих на рост. Есть такой волшебный гормон роста, от которого мы все растём. Вот он начинаем просыпаться после 2 лет и окончательно проснется годам к 3.
Рост – это своего рода индикатор здоровья ребёнка. Заболевания сердца, почек, надпочечников, желудочно-кишечного тракта, гипофиза и других органов могут оказывать влияние на прибавку в сантиметрах.
Елена Кислая:
До года ребёнка мы контролируем рост раз в месяц, до 3 лет – каждые 3 месяца. Если вдруг у нас оказалось серьёзное заболевание, у ребёнка есть дефицит гормона роста, то это прекрасно лечится. На сегодняшний день в Минске около 150 деток получают лечение гормоном роста. И конечный рост их не отличается от роста их сверстников.
Здесь самое главное – вовремя поставить диагноз и назначить грамотное лечение. Но к счастью, серьёзные проблемы с ростом встречаются не так часто – всего у 2-3% детей. Самой частая причина – так называемая конституциональная низкорослость. Некоторые мальчишки и девчонки выглядят меньше своих сверстников потому, что растут в собственном темпе. У них паспортный возраст опережает костный.
Елена Кислая:
Эти дети позже становятся подростками, у них позже начинают появляться признаки полового созревания. С начала подросткового периода в игру вступают половые гормоны, которые являются мощным стимулятором роста. И для этого ребёнка, который вступил в подростковый период позже, чем его сверстники, получается, что у него гораздо больше времени, чтобы их догнать и перегнать.
В этом случае не стоит волноваться! Со временем малыш достигнет того генетического роста, который в него заложили родители. Главное, поддержать ребёнка, чтобы у него не развились комплексы. Физическая активность способствует выработке гормона роста. И помогает ребёнку правильно развиваться.
Людмила Борисёнок, заведующая отделением медицинской реабилитации УЗ «8-ая городская детская клиническая больница»:
Многие спрашивают, какой вид спорта предпочтителен для детей, чтобы увеличивался рост. Способствует развитию – плавание, баскетбол, волейбол прыжки в высоту. Борьба или тяжёлая атлетика способствуют, наоборот, уменьшению роста.
Елена Кислая:
Выработку гормона роста стимулируют белковые продукты. Что тормозит выработку гормона роста? Глюкоза. Когда ты ешь конфету, ты тормозишь выброс гормона роста в своём организме.
Дети с диагнозами низкорослость, задержка роста, должны 2-3 раза в год проходить реабилитацию, которая включает лечебную гимнастику, гидрокинезотерапию, массаж, физиопроцедуры.
Людмила Борисёнок:
Сон у детей должен быть крепкий и здоровый. Дети наши растут во сне. И доказано, что гормон роста выделяется именно во время сна с 22 до 24 часов.